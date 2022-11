Dividendenaristokraten sind das Vorbild aller Value-Titel. Doch wer sind die Besten unter ihnen? Wo gibt es die höchsten Ausschüttungen? Und welche Werte bringen Anleger am besten durch eine globale Rezession? Von Johann Werther

Dividendenaristokraten ist zum Synonym für stabile Value-Titel mit starken Dividendenrenditen geworden, welche jährlich erhöht werden. Doch gerade in einer Wirtschaftskrise und Rezession sind es diese Aktien, die das Geld der Anleger erhalten können. Diese tendieren laut mehreren Untersuchungen dazu, in Krisen den Markt outzuperformen. Das heißt zwar nicht, dass sie Gewinne machen, aber durchaus stabiler sind als breite Märkte, die schnell 40, 50 oder mehr Prozent nach unten absacken können.

So liegt der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, der alle 93 globalen Dividendenartistokraten auf sich vereint, seit Anfang des Jahres 1,8 Prozent im Plus. Indizes wie der DAX liegen dagegen 19 Prozent, der marktbreite S&P 500 7,7 Prozent im Minus. Grund für diese starke Performance ist, dass es sich bei Dividendenaristokraten um sehr konservative, ausschüttungsstarke Value-Aktien handelt, die wenig an globalen Ereignissen wie Zinserhöhungen oder Inflation hängen, sondern durch ihre Marktmacht und ihre Größe diese Problematiken unbeschwert umfahren können.

Doch welche Aktien sind die besten Dividendenaristokraten für Anleger? Diese fünf Werte haben nicht nur ihren Dividenden mehr als 25 Jahre kontinuierlich gesteigert, sondern dürften auch ansonsten noch einiges an Kurspotenzial haben:

Linde

Als Erstes wäre der nicht mehr ganz deutsche Dividendenaristokrat Linde zu nennen, der Branchenprimus im Bereich der Industriegase ist. Hier könnte noch einiges an Wachstum in dieser Branche lauern und auch Linde dürfte davon noch weiter profitieren.

Franklin Templeton

Einen wahren Boom der eigenen Branche hat der Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Franklin schon in den letzten Jahren erlebt. Sollten die Märkte aber wieder steigen, hätte auch Franklin noch deutliches Aufwärtspotenzial.

Diageo

Geht es aber nicht so schnell bergauf, könnten Anleger die Produkte von Diageo gut gebrauchen. Als einer der weltweit größten Alkoholhersteller hat das Unternehmen nicht nur starke Marken und Preissetzungsmacht, sondern auch regelmäßige Kunden.

Walmart

Doch auch wenn es an der Börse immer billiger wird, erleben wir in den letzten Monaten eine starke Inflation und Preissteigerungen. Dies könnte die Gelegenheit für den Einzelhändler Walmart sein, der durch seine vergleichsweise günstigen Produkte neue Marktanteile gewinnen könnte.

Altria

Doch auch wenn Krise meist Verzicht heißt, können viele Konsumenten auf eines nicht verzichten, nämlich Tabak. Profiteur davon ist Altria, einer der größten Zigarettenhersteller weltweit, der durch neue Produkte, inzwischen auch eine jüngere Generation begeistern kann.

