Kann man diese Aktien jetzt günstig einkaufen? Diese vier Dividendenaristokraten scheinen optisch sehr preiswert zu sein. Sollten Anleger hier jetzt zuschlagen?

Franklin Resources

Erster Wert wäre dabei der amerikanische Vermögensverwalter Franklin, welcher etwa 1,4 Billionen Assets under Management hat. Dabei ist die Aktie nur mit einem KGV von zwölf bewertet, auch wenn es hier operativ eigentlich nicht schlecht läuft. Dazu kommt eine attraktive Dividendenrendite von beinahe vier Prozent.

In Zukunft könnte die Aktie weiter von der vermehrten ETF Anlage profitieren, auch wenn in einer Rezession die Märkte und damit das verwaltete Volumen von Franklin nochmal deutlich zurückgehen könnte.

Archer-Daniels-Midland

Nächster Kandidat ist das amerikanische Landwirtschaftsunternehmen Archer-Daniels-Midland, welches sich primär mit der Produktion und Verarbeitung von Nahrung und Tiernahrung beschäftigt.

Trotz des Booms im Landwirtschaftsbereichs steht hier ebenfalls nur ein KGV von zwölf zu buche. Langfristig dürfte die Aktie aber trotzdem von weiteren Investitionen in die Landwirtschaft profitieren, welche jetzt erst durch die immensen Preissteigerungen möglich geworden sind.

Caterpillar

Der Dritte im Bunde ist nicht nur eine weltweit bekannte Marke, sondern auch Liebling von Investoren wie Bill Gates und Co. Die Rede ist von Caterpillar, welche unter dem Logo “CAT” allerlei Baufahrzeuge und Geräte herstellen.

Auch wenn bei der Aktie schon ein KGV von 18 steht, könnte hier noch einiges mehr drin sein. Hintergrund ist vor allem das Infrastrukturprojekt von Präsident Joe Biden. Dieses dürfte Caterpillar mittelfristig eine ganze Menge neuer Aufträge zusichern.

Übrigens: Diese 8 US-Aktien bieten mehr als 8 Prozent Dividende

T. Row Price Group

Und last but keineswegs least T. Row Price Group. Das Unternehmen mit dem klangvollen Namen hat sich binnen seiner sehr lagen Geschichte schließlich auf Finanzdienstleistungen, primär auf das Anbieten von Investmentfonds spezialisiert.

Aktuell wird es zu einem KGV von zwölf gehandelt, auch wenn die Aussichten bei steigenden Märkten natürlich deutlich rosiger sind. Zusätzlich erhalten Anleger eine satte Dividende von vier Prozent.

Aber warum performt der MSCI World Index aktuell eigentlich nicht so gut?