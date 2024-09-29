Fuchs Petrolub Vz.

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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Fuchs Vz.

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WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,05 3,96 3,56 3,53 3,54
    Nettogewinn (Mrd) 0,35 0,34 0,31 0,30 0,28
    Gewinn/Aktie 2,66 2,53 2,33 4,59 2,08
    Dividende/Aktie 1,34 1,27 1,22 1,16 1,10
    Rendite (%) 3,34 3,16 3,19 2,78 2,72
    KGV 15,09 16,26 16,41 9,09 19,42
    KUV 1,28 1,33 0,70 0,78 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die FUCHS SE (zuvor FUCHS PETROLUB SE) bezeichnet sich als weltweite Nummer eins unter den unabhängigen Produzenten und Lieferanten von Schmierstoffen und verwandten Spezialprodukten. Das Angebotsspektrum umfasst mehrere tausend Produkte für alle Lebensbereiche und Industrien. Das Kundenportfolio ist entsprechend breit und reicht vom Bergbau, der Stahlindustrie und der Landwirtschaft über die Fahrzeugindustrie, das Verkehrswesen, dem Maschinenbau und der Pharmaindustrie bis hin zum Haushaltsbereich und dem Handel für Motorenöle. Die Holding steuert mehrere Dutzend operativ tätige Gesellschaften auf allen Kontinenten. Die wichtigsten Absatzregionen sind Europa, Asien und Nordamerika. Berichtet wird in den drei regionalen Segmenten "Europa", "Nord- und Südamerika" sowie "Asien-Pazifik, Afrika".

    Offizielle Webseite: https://www.fuchs.com

    Aktionärsverteilung