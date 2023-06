Weil ein Großaktionär aus Kanada seinen Anteil an dem deutschen MDAX-Unternehmen deutlich reduziert, sackt die Dividenden-starke Aktie am Donnerstag kräftig ab. Auch charttechnisch hat sich das Bild für den Wert eingetrübt. Welche Kursentwicklung in den kommenden Wochen nun droht und was BÖRSE ONLINE empfiehlt.



Ein Großaktionär des Schmierstoff-Herstellers Fuchs Petrolub hat sich von einem großen Teil seiner Stammaktien getrennt. Die kanadische Investmentfirma Mawer Investments Management habe 2,5 Millionen Anteile zu je 27,05 Euro platziert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von rund zehn Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Vorabend.



Zuvor hielt Mawer laut Bloomberg 6,95 Millionen Fuchs-Stämme und damit insgesamt rund zehn Prozent der Stimmrechte. So wechselten mit der Platzierung insgesamt rund 3,6 Prozent der stimmberechtigten Anteilsscheine den Besitzer.



Die Stammpapiere wurden den Informationen zufolge in einem beschleunigten Verfahren institutionellen Investoren angeboten. Aus dem Xetra-Hauptgeschäft waren die Fuchs-Stämme am Mittwoch bei 30,05 Euro aus dem Handel gegangen. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten die Titel am Abend kurzzeitig bis auf 27,20 Euro ab – ein Kursverlust von 9,5 Prozent.



Im Börsenindex MDax sind die stimmrechtslosen Vorzugsaktien von Fuchs Petrolub vertreten, da mit ihnen ein regerer Handel stattfindet. Diese gaben auf Tradegate im späten Mittwochs-Handel bis auf 32,20 Euro nach, was einem Abschlag zum Xetra-Kurs vom Vortag von 7,7 Prozent entspricht (siehe Chart). Mittlerweile haben sich die Anteile deutlich erholt und notieren auch wieder über der 200-Tage-Linie.



Insgesamt hat sich die charttechnische Situation für Fuchs Petrolub eingetrübt. Seitdem die MDax-Aktie im April nachhaltig unter ihre 50-Tage-Linie rutschte, hat sich ein Abwärtstrend gebildet. In wenigen Wochen dürfte zudem ein "Todeskreuz" bevorstehen. Nachdem die 50-Tage-Linie den GD200 von oben schneidet, folgt in den Monaten danach oft eine weitere Kursabschwächung.



BÖRSE ONLINE rät noch engagierten Vorzugsaktien zu einem recht engen Stop-Loss bei 32 Euro. Bei der niedriger notierenden Stammaktie von Fuchs Petrolub sollte die Stopp-Marke bei 27 Euro platziert werden. Neukäufe drängen sich bei den Dividenden-Werten derweil aktuell nicht auf. Pro Stammaktie von Fuchs Petrolub wurde eine Dividende von 1,06 Euro ausgeschüttet. Bei einem aktuellen Kurs von 28,75 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent. Die 1,03 Euro Ausschüttung je Fuchs-Vorzugsaktie entspricht einer Dividendenrendite von 3,0 Prozent.



(Mit Material von dpa-AFX)