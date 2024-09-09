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dpa-AFX News zu Gesco
EQS-News: GESCO-Hauptversammlung 2026: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen (deutsch)
EQS-Adhoc: GESCO SE gibt vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag bekannt (deutsch)
EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg gliedert Geschäftsbereich Casting Products in neue Gesellschaft CASTEON aus (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|553,16
|521,99
|503,92
|522,86
|569,56
|Nettogewinn (Mio)
|19,03
|15,37
|10,28
|5,60
|22,14
|Gewinn/Aktie
|1,80
|1,45
|0,96
|0,42
|1,93
|Dividende/Aktie
|0,39
|0,32
|0,20
|0,10
|0,40
|Rendite (%)
|2,96
|2,42
|1,41
|0,76
|2,15
|KGV
|7,13
|8,85
|14,74
|31,31
|9,64
|KUV
|0,25
|0,26
|0,29
|0,26
|0,35
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die GESCO SE ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren langfristige Anlagestrategie auf solide mittelständische deutsche Industrieunternehmen ab 10 Mill. Euro Jahresumsatz und positivem Cash-flow ausgerichtet ist. Die Übernahmen erfolgen zumeist im Rahmen von Nachfolgeregelungen. Es werden ausschließlich Mehrheiten erworben, wobei eine spätere kapitalmäßige Beteiligung des neuen Managements erwünscht ist. Ziel von GESCO ist es, den Wert der einzelnen Beteiligungen und damit den der gesamten Gruppe nachhaltig zu steigern. Ende 2023 waren 53 Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen. Diese Gesellschaften aus dem In- und Ausland gehören teils zu den Markt- und Technologieführern in ihren Branchen.
Offizielle Webseite: https://www.gesco.de