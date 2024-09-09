Unternehmensprofil

Die GESCO SE ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren langfristige Anlagestrategie auf solide mittelständische deutsche Industrieunternehmen ab 10 Mill. Euro Jahresumsatz und positivem Cash-flow ausgerichtet ist. Die Übernahmen erfolgen zumeist im Rahmen von Nachfolgeregelungen. Es werden ausschließlich Mehrheiten erworben, wobei eine spätere kapitalmäßige Beteiligung des neuen Managements erwünscht ist. Ziel von GESCO ist es, den Wert der einzelnen Beteiligungen und damit den der gesamten Gruppe nachhaltig zu steigern. Ende 2023 waren 53 Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen. Diese Gesellschaften aus dem In- und Ausland gehören teils zu den Markt- und Technologieführern in ihren Branchen.

Offizielle Webseite: https://www.gesco.de