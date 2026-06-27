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Hannover Rück

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WKN 840221
ISIN DE0008402215
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 28,03 26,97 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,86 2,76 2,77 2,40 1,83
    Gewinn/Aktie 23,65 23,20 21,90 19,31 15,13
    Dividende/Aktie 13,44 13,01 12,50 7,00 6,00
    Rendite (%) 5,34 5,17 4,70 2,89 2,79
    KGV 10,69 10,92 12,14 12,56 14,22
    KUV 1,09 1,12 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Hannover Rück SE ist ein international agierender Rückversicherer. Nach den Angaben des Unternehmens bestehen Rückversicherungsbeziehungen mit mehr als 5.000 Versicherungsgesellschaften auf allen Kontinenten. Dabei kann die Hannover Rück auf eine weltweite Infrastruktur bestehend aus mehr als 170 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen zugreifen. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rückversicherung AG betrieben. Die Berichterstattung gliedert sich in die beiden Segmente "Schaden-" und "Personen-Rückversicherung". Das Unternehmen sieht sich als drittgrößten Rückversicherer der Welt.

    Offizielle Webseite: https://www.hannover-rueck.de

    Aktionärsverteilung