Der weltbeste Analyst an der Wall Street rät auch im März zum Kauf von drei bestimmten deutschen Aktien. Wie erfolgsversprechend sind die Empfehlungen und sollten Anleger jetzt zuschlagen?



Er ist der beste Analyst an der Wall Street. Michael Huttner von der Privatbank Berenberg liegt laut der Finanz-Plattform „TipRanks“ momentan vor mehr als 9000 anderen Experten und gibt die erfolgversprechendsten Aktienempfehlungen ab. Den Angaben zufolge machten von seinen insgesamt 415 Aktienratings 355 einen Profit, was einer beeindruckenden Quote von 86 Prozent entspricht. Unter den zahlreichen Aktienempfehlungen des Experten befinden sich zudem auch einige deutsche Vertreter. Drei Papiere würde er dabei auch im März kaufen.



Bester Analyst setzt auf deutsche Versicherungsaktien

Ganz frisch ist die erneute Kaufempfehlung für den deutschen Versicherungskonzern Talanx. Diese erneuerte Michael Huttner erst am Donnerstag wieder. Sein Kursziel von 106,50 Euro verspricht noch ein Upside von über elf Prozent. Ebenfalls weiter zum Kauf empfiehlt der Experte im März die Aktie der Hannover Rück. Hier sind mit einem Kursziel von 314 Euro sogar noch über 16 Prozent drin. Das deutsche Trio komplettiert ein „Buy“-Rating für das DAX-Schwergewicht Allianz. Mit einer Kursprognose von 407 Euro wäre hier noch ein Wachstum von fast 16 Prozent drin.



Münchener Rück-Aktie fällt ab

Ende Februar findet man auf der Rating-Liste von Huttner mit der Münchener Rück noch eine weitere Versicherungsaktie. Die würde der Experte aber derzeit halten. Zwar liegt die Analyse im Vergleich schon etwas länger zurück, bei dem Papier hat Michael Huttner aber in der Vergangenheit mit seinen Ratings eine Trefferquote von 100 Prozent erreicht. Und das will beim besten Wall Street-Analysten schon etwas heißen.



