Der derzeit beste Analyst der Welt setzt nicht nur auf amerikanische Aktien, sondern hat auch einige deutsche Vertreter im Auge. Bei diesen Papieren sind laut dem Experten jetzt Kurssprünge von bis zu 20 Prozent möglich.



Er ist derzeit der beste Analyst der Wall Street. Zumindest wenn es nach der Finanzplattform „TipRanks“ geht, kann Michael Huttner von der Berenberg Bank aktuell niemand der anderen über 9000 Wall Street-Experten das Wasser reichen.

Nach derzeitigem Stand machten 340 von seinen insgesamt 403 bewerteten Aktien Profit, womit Huttner auf eine beeindruckende Erfolgsrate von 84 Prozent kommt. Unter seinen bewerteten Aktien befinden sich vor allem Versicherungsunternehmen, aber nicht nur aus dem Ausland. Auch einige deutsche Vertreter stehen unter der Beobachtung des Analysten.



Von Allianz bis Talanx: Diese deutschen Aktien hat der Experte im Blick

Zu den bekanntesten Aktien in der Liste von Experte Michael Huttner zählt mit Sicherheit die Allianz. Huttner hat seine Kaufbewertung für den Titel erst Ende Januar erneuert. Sein Kursziel von 376 Euro verspricht noch ein Upside von knapp über 20 Prozent.

Ein ganzes Stück weniger Kurswachstum ist dagegen mit etwa einem Prozentpunkt bei den Papieren der Hannover Rück drin, zu deren Kauf der Experte nach einer Bewertung Mitte Januar aber dennoch rät. Mit 17 Prozent Upside und einem Kursziel von 95,30 Euro werden Aktien von Talanx dann wieder etwas höher eingeschätzt. Den Titel hatte der Analyst zuletzt zu Beginn des neuen Jahres bewertet.



Nur eine deutsche Aktie mit „Hold“ bewertet

Unter den deutschen Aktien auf der Beobachtungsliste von Huttner ist mit der Münchener Rück auch ein Versicherer, der von dem Finanzexperten derzeit nicht zum Kauf empfohlen wird. Das Papier steht stattdessen aktuell bei „Hold“. Das Kursziel von 522 Euro verspricht noch ein Upside von etwa sechs Prozent.

Damit schließt sich Huttner derzeit der Mehrheit der Analysten an, die der Aktie eher neutral gegenüberstehen. An der Börse kann sich so etwas aber auch ganz schnell ändern.



