Unternehmensprofil

Die Hapag-Lloyd AG ist eine weltweit führende Containerschifffahrtsgesellschaft. Die mehr als 250 Containerschiffe des Konzerns transportieren über 11,5 Millionen TEU (Standardcontainer) pro Jahr. Dabei ist der Konzern in über 130 Ländern an mehr als 400 Standorten vertreten. Weltweit rund 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Angeboten werden sowohl Komplettlösungen im Bereich Containertransport von Haus zu Haus sowie von Hafen zu Hafen als auch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, die spezifisch auf die Transportservicebedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Ein wesentliches Ereignis betraf 2016 den Zusammenschluss von Hapag-Lloyd mit der United Arab Shipping Company S.A.G., der größten Containerreederei im Mittleren Osten.

Offizielle Webseite: https://www.hapag-lloyd.com