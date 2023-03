Aktuell verspricht die Aktie von Hapag Lloyd eine Dividendenrendite von 22 Prozent. Doch mit den heutigen Zahlen wird klar: Der Gewinn wird dieses Jahr einbrechen. Sollen Anleger die Hapag Lloyd-Aktie kaufen, halten oder verkaufen?

Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz von Hapag Lloyd nochmal um 5,5 Prozent auf 36,4 Milliarden Dollar. Dabei wuchs auch das EBIT der Hamburger Reederei um 5,7 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar. Doch schon in diesem Jahr soll es zu einem herben Gewinneinbruch kommen. Das Management von Hapag Lloyd rechnet nur noch mit einem EBIT von 2,1 bis 4,3 Milliarden Dollar.

Hapag Llyod mit Rekord-Dividende

Für 2022 schüttet Hapag Lloyd derweil noch eine Rekord-Dividende in Höhe von 63 Euro je Aktie aus. Beim aktuellen Kurs von rund 282 Euro beträgt die Dividendenrendite somit 22 Prozent. Allein der deutsche Milliardär Klaus-Michael Kühne, verdient durch die Hapga Lloyd Dividende 3,3 Milliarden Euro. Möglich machten diese hohe Dividende und die Rekordergebnisse zum 175. Firmen-Jubiläum vor allem die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg. Wegen großer Unsicherheiten und einer hohen Nachfrage im Frachtverkehr, konnte Hapag Lloyd außergewöhnlich gut verdienen. Doch nun sagt Konzernchef Rolf Habben Jansen: „Wir sind ordentlich in das laufende Geschäftsjahr gestartet, aber die Konjunktur hat sich abgekühlt und ein deutlicher Ergebnisrückgang bleibt unausweichlich. Deshalb werden wir weiterhin flexibel am Markt agieren und unsere Kosten fest im Blick behalten. Außerdem arbeiten wir sehr intensiv an unserem strategischen Kurs bis zum Jahr 2030. Qualität und Nachhaltigkeit werden weiterhin höchste Priorität für uns haben ebenso wie die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden."

Anleger müssen sich also darauf einstellen, dass sowohl der Gewinn, als auch die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 deutlich niedriger ausfallen werden. Doch was sollen Anleger der Hapag-Lloyd-Aktie jetzt tun?

Einschätzung zur Hapag Lloyd-Aktie

Dass die Gewinne wieder zurückgehen und sich das Geschäft bei Hapag Lloyd normalisieren soll, davon war schon länger die Rede. Zudem haben die meisten Analysten ihre Erwartungen in dieser Hinsicht bereits angepasst. So erwarten die Analysten im Durchschnitt aktuell für 2023 nur noch eine Dividende je Aktie von etwas mehr als sieben Euro. Damit dürfte auch die Dividendenrendite in Zukunft niedriger ausfallen.

Nach einem steilen Anstieg war der Kurs der Aktie von Hapag Lloyd ja bereits deutlicher korrigiert. Zuletzt erholte sich die Notierung aber wieder etwas. Anleger, die auf hohen Gewinnen sitzen, können über einen Teilverkauf nachdenken. Es hat noch nie geschadet, Teilgewinne mitzunehmen. Allerdings wird Hapag Lloyd die Dividende erst am 8. Mai 2023 auszahlen und Anleger müssen die Aktie am 4. Mai halten. Sonst gibt es keine Dividende. Das sollte jeder beachten. Es kann also gut sein, dass die Aktie bis dahin auch noch etwas zulegt, weil Dividendenjäger einsteigen.

Im heutigen Handel zeigt sich die Aktie erst nur leicht im Minus bei 281 Euro. Mit Börseneröffnung kann Hapag Lloyd sogar zulegen und sich auf plus 0,5 Prozent bei 283,50 Euro hochschieben. Gegen Mittag verliert Hapag Lloyd aber wieder deutlicher und rutscht auf minus 1 Prozent ab. Die Aktie handelt jetzt bei 279 Euro. Riesige Kursausschläge gibt es heute nicht, weil die Ergebnisse und der Ausblick so vom Markt erwartet worden waren. Und am späten Nachmittag kann sich das Papier sogar wieder ins Plus schieben. Gegen 17 Uhr notiert Hapag Lloyd rund 0,7 Prozent stärker bei 284 Euro.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion hatte zuletzt zum Kauf der Hapag Lloyd Aktie mit Kursziel 280 Euro geraten. Da dieses erreicht ist, sollten Anleger die Situation neu bewerten. Teilverkäufe sind angebracht, große neue Käufe sollten aktuell erstmal nicht getätigt werden. Wer für die hohe Dividende mit kleineren Beträgen einsteigen möchte, der sollte das Risiko beachten.

Lesen Sie auch: Rekordjahr – dieses Unternehmen belohnt Anleger mit hoher Dividende