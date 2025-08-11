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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Harbour Energy PLC

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WKN A3CRBA
ISIN GB00BMBVGQ36
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,41 11,93 10,26 6,23 3,75
    Nettogewinn (Mrd) 0,84 1,18 -0,18 -0,09 0,03
    Gewinn/Aktie 0,46 0,67 -0,15 -0,10 0,04
    Dividende/Aktie 0,24 0,25 0,08 0,13 0,13
    Rendite (%) 7,48 7,71 3,04 4,22 3,31
    KGV 6,34 5,01 - - 98,30
    KUV 0,51 0,49 0,37 0,72 0,80

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende