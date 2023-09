Diese 15 Aktien aus Europa haben sehr niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnisse und daher sehr viel Geld. Dieses können sie für Übernahmen, höhere Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Welche Aktien sich jetzt lohnen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

15 Europa Aktien mit sehr niedrigem KCV

Bloomberg Kurs Cashflow

Tatsächlich weist die französische Airline Air France-KLM mit einem Wert von 0,79 das geringste Cashflow aus dem Stoxx Europe 600 auf. Bedeutet: Der Konzern erwirtschaftet im Laufe einen Jahres mehr Cash, als es an der Börse wert ist. Würde das Kurs-cashflow-Verhältnis (KCV) 1,0 betragen, so würde das Unternehmen genauso viel an Cash in einem Jahr erwirtschaften, wie es an der Börse wert ist. Dennoch läuft es bei der Aktie von Air France-KLM aktuell nicht. Anleger legen sich die Aktie auf die Watchlist.

Besser sieht es hier im Chart der Telecom Italia aus. Der italienische Kommunikations-Konzern befindet sich nämlich über der 50-Tage-Linie und über der 200-Tage-Linie und bildet einen schönen Aufwärtstrend aus. Dabei weist die Aktie ein KCV von 1,59 aus, was ein guter Wert ist. Anleger können mit kleineren Summen einsteigen, beachten aber, dass der Wert weiterhin riskant ist.

Zudem sieht es auch bei der österreichischen OMV im Chart wieder besser aus. Das Industrie-Unternehmen, welches man vor allem aufgrund der Tankstellen kennen dürfte, ist im Chart wieder über die 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie ausgebrochen und steuert nach oben. Zudem ist die OMV-Aktie mit einem KCV von 1,94 attraktiv bewertet.

Cashflow: Diese Unternehmen haben viel Geld für Aktienrückkäufe und Dividenden

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis gibt an, wie viel Cash dem Unternehmen im Vergleich zum Börsenwert zufließt. Ein Wert von 1,00 würde bedeuten, das Unternehmen hat genauso viel Cash in einem Jahr generiert, wie es an der Börse wert ist. Für Anleger kann es sich sehr lohnen, auf solche reichen und unterbewerteten Aktien zu setzen. Denn diese haben oftmals viel Geld, um es in Aktienrückkäufe, Dividenden und weitere Investitionen zu stecken. Allerdings ist der Cashflow nicht immer auch direkt mit dem Cash-Bestand zu vergleichen.

Deswegen sollten sich Anleger nicht alleine nur auf das KCV verlassen. Immer sollte eine charttechnische Analyse, die Meinungen der Analysten und eine fundamentale Bewertung samt KGV, KBV und Co mit vorgenommen werden. Allerdings befinden sich oben in der Liste auch einige Aktien, die abgestürzt waren und deswegen ein niedriges KCV aufweisen. Deswegen schauen Anleger auch immer auf den Chart und schauen, ob es hier einen positiven Trend gibt. Auch ein niedriger Kurs kann also zu einem guten KCV beitragen. Anleger behalten das also im Hinterkopf.

Zudem gibt es beim KCV keinen Wert, der besonders gut oder besonders schlecht ist. Grundsätzlich gilt: Je niedriger, desto besser. Zudem kann ein Vergleich innerhalb einer Branche lohnen. Und diese Aktien aus Europa haben ebenfalls theoretisch viel Geld, um Dividenden zu erhöhen, Aktienrückkäufe zu tätigen und Investitionen anzuschieben.

