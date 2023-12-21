Unternehmensprofil

Die Hawesko-Gruppe bezeichnet sich als führenden Anbieter für hochwertige Weine und Champagner in Deutschland. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst neben diesen beiden Hauptprodukten auch Sekt sowie ausgewählte Spirituosen, Feinkostartikel und Accessoires. Die Hawesko Holding SE übt - wie der Firmenname schon sagt - ausschließlich übergeordnete Funktionen aus. Das operative Geschäft wird von verschiedenen Tochtergesellschaften betrieben und gliedert sich in die vier Segmente "Omni-Channel (Facheinzelhandel)" (Jacques` Wein-Depot), "B2B (Großhandel/Distribution)" und "Digital (Distanzhandel)" (u.a. Carl Tesdorph-Weinhandel zu Lübeck sowie Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor) sowie "Sonstiges".

Offizielle Webseite: https://www.hawesko-holding.com