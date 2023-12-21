Hawesko Holding
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dpa-AFX News zu Hawesko Holding
EQS-Adhoc: Hawesko Holding SE: Die Hawesko-Gruppe gibt vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt und senkt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 ab (deutsch)
EQS-News: Hawesko-Gruppe veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und passt Ausblick für das Gesamtjahr an - Chancen beinhaltet das anstehende Weihnachtsgeschäft (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|644,00
|629,20
|639,44
|658,05
|680,43
|Nettogewinn (Mio)
|15,40
|13,20
|11,00
|12,89
|8,76
|Gewinn/Aktie
|1,74
|1,47
|1,18
|1,38
|0,90
|Dividende/Aktie
|1,30
|1,10
|1,00
|1,30
|1,30
|Rendite (%)
|7,28
|6,16
|5,25
|5,10
|4,15
|KGV
|10,26
|12,14
|16,14
|18,48
|34,78
|KUV
|0,25
|0,25
|0,27
|0,35
|0,41
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Hawesko-Gruppe bezeichnet sich als führenden Anbieter für hochwertige Weine und Champagner in Deutschland. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst neben diesen beiden Hauptprodukten auch Sekt sowie ausgewählte Spirituosen, Feinkostartikel und Accessoires. Die Hawesko Holding SE übt - wie der Firmenname schon sagt - ausschließlich übergeordnete Funktionen aus. Das operative Geschäft wird von verschiedenen Tochtergesellschaften betrieben und gliedert sich in die vier Segmente "Omni-Channel (Facheinzelhandel)" (Jacques` Wein-Depot), "B2B (Großhandel/Distribution)" und "Digital (Distanzhandel)" (u.a. Carl Tesdorph-Weinhandel zu Lübeck sowie Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor) sowie "Sonstiges".
Offizielle Webseite: https://www.hawesko-holding.com