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Hawesko Holding

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WKN 604270
ISIN DE0006042708
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 644,00 629,20 639,44 658,05 680,43
    Nettogewinn (Mio) 15,40 13,20 11,00 12,89 8,76
    Gewinn/Aktie 1,74 1,47 1,18 1,38 0,90
    Dividende/Aktie 1,30 1,10 1,00 1,30 1,30
    Rendite (%) 7,28 6,16 5,25 5,10 4,15
    KGV 10,26 12,14 16,14 18,48 34,78
    KUV 0,25 0,25 0,27 0,35 0,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Hawesko-Gruppe bezeichnet sich als führenden Anbieter für hochwertige Weine und Champagner in Deutschland. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst neben diesen beiden Hauptprodukten auch Sekt sowie ausgewählte Spirituosen, Feinkostartikel und Accessoires. Die Hawesko Holding SE übt - wie der Firmenname schon sagt - ausschließlich übergeordnete Funktionen aus. Das operative Geschäft wird von verschiedenen Tochtergesellschaften betrieben und gliedert sich in die vier Segmente "Omni-Channel (Facheinzelhandel)" (Jacques` Wein-Depot), "B2B (Großhandel/Distribution)" und "Digital (Distanzhandel)" (u.a. Carl Tesdorph-Weinhandel zu Lübeck sowie Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor) sowie "Sonstiges".

    Offizielle Webseite: https://www.hawesko-holding.com

    Aktionärsverteilung