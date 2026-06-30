Unternehmensprofil

Die HENSOLDT AG ist ein weltweit engagierter Anbieter von elektronischen Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit. Das Produktportfolio reicht von Radargeräten über elektronische Waffensysteme und Flugzeugelektronik (z.B. Crash-Recorder) bis hin zu elektro-optischen Systemen (z.B. Wärmebildgeräte). Darüber hinaus bietet die Gruppe ihren Kunden begleitende Support-Lösungen und Dienstleistungen an. Als plattformunabhängiger Anbieter liefert HENSOLDT seine Produkte an viele verschiedene Hersteller, z.B. Radare und Selbstschutzsysteme für den Eurofighter-Jet und Optronik für den Kampfpanzer Leopard 2. Darüber hinaus verkauft die Gruppe Stand-Alone-Lösungen wie Flugverkehrskontrollsysteme.

Offizielle Webseite: https://www.hensoldt.net