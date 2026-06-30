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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Hensoldt

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WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,25 2,78 2,46 2,24 1,85
    Nettogewinn (Mrd) 0,29 0,21 0,09 0,11 0,06
    Gewinn/Aktie 2,14 1,48 0,77 0,93 0,51
    Dividende/Aktie 0,90 0,69 0,55 0,50 0,40
    Rendite (%) 1,13 0,86 0,75 1,44 1,65
    KGV 33,15 43,47 95,13 37,27 47,53
    KUV 2,88 3,33 3,45 1,79 1,52

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die HENSOLDT AG ist ein weltweit engagierter Anbieter von elektronischen Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit. Das Produktportfolio reicht von Radargeräten über elektronische Waffensysteme und Flugzeugelektronik (z.B. Crash-Recorder) bis hin zu elektro-optischen Systemen (z.B. Wärmebildgeräte). Darüber hinaus bietet die Gruppe ihren Kunden begleitende Support-Lösungen und Dienstleistungen an. Als plattformunabhängiger Anbieter liefert HENSOLDT seine Produkte an viele verschiedene Hersteller, z.B. Radare und Selbstschutzsysteme für den Eurofighter-Jet und Optronik für den Kampfpanzer Leopard 2. Darüber hinaus verkauft die Gruppe Stand-Alone-Lösungen wie Flugverkehrskontrollsysteme.

    Offizielle Webseite: https://www.hensoldt.net

    Aktionärsverteilung