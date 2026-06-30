Hensoldt
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H T
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Hensoldt
dpa-AFX News zu Hensoldt
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,25
|2,78
|2,46
|2,24
|1,85
|Nettogewinn (Mrd)
|0,29
|0,21
|0,09
|0,11
|0,06
|Gewinn/Aktie
|2,14
|1,48
|0,77
|0,93
|0,51
|Dividende/Aktie
|0,90
|0,69
|0,55
|0,50
|0,40
|Rendite (%)
|1,13
|0,86
|0,75
|1,44
|1,65
|KGV
|33,15
|43,47
|95,13
|37,27
|47,53
|KUV
|2,88
|3,33
|3,45
|1,79
|1,52
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die HENSOLDT AG ist ein weltweit engagierter Anbieter von elektronischen Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit. Das Produktportfolio reicht von Radargeräten über elektronische Waffensysteme und Flugzeugelektronik (z.B. Crash-Recorder) bis hin zu elektro-optischen Systemen (z.B. Wärmebildgeräte). Darüber hinaus bietet die Gruppe ihren Kunden begleitende Support-Lösungen und Dienstleistungen an. Als plattformunabhängiger Anbieter liefert HENSOLDT seine Produkte an viele verschiedene Hersteller, z.B. Radare und Selbstschutzsysteme für den Eurofighter-Jet und Optronik für den Kampfpanzer Leopard 2. Darüber hinaus verkauft die Gruppe Stand-Alone-Lösungen wie Flugverkehrskontrollsysteme.
Offizielle Webseite: https://www.hensoldt.net