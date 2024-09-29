Unternehmensprofil

Die INDUS Holding AG konzentriert sich als Beteiligungsunternehmen auf den Erwerb von leistungsstarken, mittelständischen Unternehmen, die sich durch einen hohen Spezialisierungsgrad in ihrem jeweiligen Markt auszeichnen und deren Umsatz zwischen 20 Mill. und 100 Mill. Euro im Jahr liegt. Kern der Firmenstrategie ist eine breite Diversifikation der Tätigkeitsbereiche, die von der Metalltechnik, Sicherheitssystemen und der Energietechnik über die Klima- und Wärmetechnik, die Ventiltechnik und Inertgassysteme bis hin zu Automatisierungskomponenten für die Fahrzeugendmontage reichen. Im Verbund der INDUS-Gruppe können sich die operativen Gesellschaften auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Die Holding unterstützt die Konzerngesellschaften bei zentralen Themen wie Finanzierung, Controlling und Steuern sowie darüber hinaus bei der strategischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung. Ziel ist ein langfristiges 100%iges Engagement. Ein Exit bleibt die Ausnahme.

Offizielle Webseite: https://www.indus.de