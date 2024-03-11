Industrie De Nora spa

Unternehmensprofil

Die Industrie De Nora S.p.A. ist in der Elektrochemie tätig. Das Unternehmen bezeichnet sich als der weltweit größte Anbieter von Elektroden für die wichtigsten industriellen elektrochemischen Prozesse und bedient ein breites Spektrum von Kunden in den Bereichen Chlor- und Natronlaugefertigung, Komponenten für die Elektronik und Oberflächenveredelung. Des Weiteren zählt sich Industrie De Nora zu den weltweit führenden Anbietern von Technologien für die Wasserfiltration und -desinfektion für die Bereiche Industrie, Kommunen, Schwimmbäder und Marine. Außerdem hat das Unternehmen ein Portfolio von Elektroden und Komponenten für die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser entwickelt und qualifiziert; in diesem Bereich hält Industrie De Nora 25,85 Prozent an der thyssenkrupp nucera AG &Co. KGaA, einem mit dem thyssenkrupp-Konzern gegründeten Joint Venture. Das Portfolio des geschützten Eigentums umfasst über 260 Patentfamilien mit mehr als 2.800 territorialen Erweiterungen.

Offizielle Webseite: https://www.denora.com