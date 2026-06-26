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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Jungheinrich Vz.

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WKN 621993
ISIN DE0006219934
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,86 5,55 5,50 5,39 5,55
    Nettogewinn (Mrd) 0,31 0,26 0,10 0,29 0,30
    Gewinn/Aktie 2,96 2,34 1,01 2,82 2,92
    Dividende/Aktie 0,83 0,64 0,27 0,78 0,73
    Rendite (%) 3,42 2,61 0,76 3,09 2,19
    KGV 8,06 10,00 35,17 8,96 11,39
    KUV 0,42 0,46 0,31 0,23 0,29

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Jungheinrich AG ist ein führender Lösungsanbieter für die Intralogistik. Mit seinem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen (fast ausschließlich mit elektromotorischem Antrieb), Automatiksystemen und Dienstleistungen unterstützt werden die Kunden bei den Herausforderungen der Industrie 4.0 unterstützt. Hervorgehoben wird die nach eigenen Angaben brancheneinmalige Energiekompetenz. Bei der Lithium-Ionen-Technologie sieht sich das Unternehmen als Vorreiter. Neben der Produktion und dem Verkauf von Flurförderzeugen sowie der Planung und Realisierung von Automatiksystemen ist der Konzern mit der Vermietung von neuen und gebrauchten Flurförderzeugen sowie der Aufbereitung und dem Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen befasst. Außerdem werden Regalbediengeräte und Lastaufnahmemittel vertrieben. Digitale Produkte wie das Warehouse-Management- und das Flottenmanagementsystem, die auf der neuesten Generation der unternehmenseigenen IoT-Plattform in der Cloud basieren, runden das Angebot ab.

    Offizielle Webseite: https://www.jungheinrich.de

    Aktionärsverteilung