Unternehmensprofil

KLA Corporation ist nach eigener Aussage das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Prozesskontrolle und dem Ertragsmanagement für die Halbleiterindustrie und damit verbundene Mikroelektronikunternehmen. Der Konzern bietet ein umfangreiches Portfolio von Produkten, welches die komplette Produktionskette überspannt, von der Forschung bis zum endgültigen Produkt. Die Produktbereiche des Unternehmens umfassen dabei Chip Manufacturing, Wafer Manufacturing, Reticle Manufacturing, Data Storage Media/Head Manufacturing, Solar Manufacturing, High Brightness LED Manufacturing, Compound Semiconductor Manufacturing, MEMS Manufacturing, General Purpose, Labs sowie Certified Used Equipment. Die Gründung des Konzerns geht auf das Jahr 1997 zurück, als KLA Instruments und Tencor Instruments fusionierten.

Offizielle Webseite: https://www.kla-tencor.com