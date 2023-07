Die Chip-Aktien rund um Nivida, Infineon, TSMC und Co können auf sehr erfolgreiche Monate zurückblicken. Doch Anleger interessiert ja vor allem der Blick in die Zukunft. Und diese Chip-Aktien haben jetzt das beste Momentum und die meisten Kurschancen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die aktuell besten Chip-Aktien

Chip-Aktien

In den vergangenen drei Monaten konnte die Nvidia-Aktie am meisten im BÖRSE ONLINE Chip-Power-Index zulegen. Um 53,81 Prozent stieg die Aktie und führt damit die Rangliste an. Trotz dieser großen Kurssteigerung sehen die Analysten bei Bloomberg noch rund 7 Prozent Kurspotenzial für die Aktie von Nvidia.

An zweiter Stelle konnte die Chip-Aktie von Marvell Technology. Das US-Unternehmen bietet vor allem Halbeiter-Lösungen für Infrastruktur an und ist damit zuletzt sehr gut gefahren. Die Aktie schoss in den vergangenen drei Monaten um mehr als 44 Prozent nach oben. Zudem sehen Analysten bei der Marvell-Aktie immer noch durchschnittlich 6,24 Prozent Kurspotenzial.

Dahingegen kein Kurspotenzial mehr sehen Analysten bei KLA. Das US-Unternehmen ist sozusagen eine Rundum-Lösung für die Halbleiter-Industrie, bietet Dienstleistungen und Produkte für die Chip-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab. Allerdings sehen Analysten nach 15,4 Prozent Kurszuwachs in den vergangenen drei Monaten nun kein Kurspotenzial mehr bei der KLA-Aktie.

Doch diese Aktie hat dafür jetzt das meiste Potenzial:

Samsung, Infineon und AMD mit Momentum

Weiteres gutes Momentum weist die Aktie von AMD auf. Sie konnte um 15,35 Prozent zulegen und bekommt von den Analysten noch 15,91 Prozent Kurspotenzial bescheinigt. Weniger gut lief es für die deutsche Infineon-Aktie. Denn sie kam in den vergangenen drei Monaten kaum vom Fleck, konnte lediglich um 3,3 Prozent zulegen. Allerdings sehen Analysten bei Bloomberg nicht zuletzt deswegen ein Kurspotenzial für Infineon von 24,80 Prozent - aktuell das meiste von den Aktien im BÖRSE ONLINE Chip Power Index. Außerdem sehen die Experten auch noch Chancen beider Samsung-Aktie. Nach zuletzt schlechten Ergebnissen konnte Samsung immerhin noch um 7,5 Prozent zulegen und bekommt weitere 20 Prozent Kurspotenzial bescheinigt.

Zuletzt lief es also für viele Chip-Aktien, aber längst nicht für alle. Etwa Intel, STMicroelectronics, Texas Instruments und Qualcomm verloren sogar. Bietet das Chancen für Anleger?

