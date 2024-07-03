Unternehmensprofil

Die Knaus-Tabbert-Gruppe ist einer der führenden europäischen Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Die Gruppe verfügt ein Markenportfolio, das Wohnwagen (Anhänger, die nicht selbst angetrieben sind und daher von einem Auto gezogen werden müssen), Wohnmobile (selbstfahrende Freizeitfahrzeuge) und Transporter-Umbauten (ein regulärer, für Campingzwecke ausgestatteter Transporter) umfasst. Zum Portfolio gehören die Marken Knaus und Weinsberg (Wohnwagen, Lieferwagenumbauten und Wohnmobile), Tabbert und T@B (Wohnwagen) sowie Morelo (Luxus-Reisemobile). Außerdem betreibt die Gruppe die Internet-Plattform "Rent and Travel". Diese Plattform generiert zwar keine nennenswerten direkten Einnahmen für die Gruppe. Sie wird aber als wertvolles Marketinginstrument eingeschätzt, das es den Kunden ermöglicht, Freizeitfahrzeuge der Marke Knaus Tabbert Group für kurze Zeiträume zu mieten.

Offizielle Webseite: https://www.knaustabbert.de