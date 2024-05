Tatsächlich haben noch nicht alle Unternehmen ihre Dividenden bezahlt. Bei welchen deutschen Aktien Anleger jetzt noch Monster-Dividendenrenditen bis und mit Juli bekommen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Deutsche Aktien mit Monster-Dividenden von bis zu 14,62 Prozent

Deutsche Aktien mit Dividendenrenditen

In der Tabelle sehen Anleger, welche deutschen Aktien jetzt bald noch Riesen-Dividenden auszubezahlen. Wichtig ist dabei das Datum der HV - der Hauptversammlung. An diesem Tag muss die Aktie im Depot eines Anlegers sein, damit man die Dividende noch bekommt. In der Regel wird sie zwei bis drei Bankarbeitstage nach der HV ausbezahlt.

So sehen Anleger, dass es etwa bei Ernst Russ noch 14,62 Prozent Dividendenrendite gibt. Hier achten Anleger aber darauf, dass ein großer Teil davon eine Einmalzahlung ist, die Dividende also nicht in jedem Jahr so hoch ausfällt. Aktuell rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Ernst Russ-Aktie mit einem Kursziel von 9,00 Euro und einem Stoppkurs bei 4,00 Euro. Dabei ist Ernst Russ eine Reederei und ein Investment-Unternehmen in maritime Projekte.

Diese Dividenden-Aktien sollten Anleger sich jetzt noch sichern

Und auch die DWS Group zahlt Anfang Juni eine hohe Dividende von 6,10 Euro je Aktie. Hier sind 4 Euro Sonder-Dividende enthalten, sie sicherlich nicht jedes Jahr so gezahlt werden. Nächstes Jahr soll die Dividende ersten Schätzungen nach 2,20 Euro betragen. Nichtsdestotrotz resultiert dies jetzt im Juni erstmal in einer Monster-Dividendenrendite von 14,42 Prozent. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der DWS Group-Aktie mit einem Kursziel von 46,00 Euro. Dabei erhöhten wir das Kursziel zuletzt von 40,00 Euro auf den aktuell Wert. Auch im Chart sieht die DWS Group-Aktie sehr stark aus und Anleger können einsteigen.

Ebenfalls spannend ist auch die Pro Credit-Aktie, die BÖRSE ONLINE bereits seit geraumer Zeit empfiehlt. ProCredit bezeichnet sich als eine Gruppe von entwicklungsorientierten Geschäftsbanken, die in Südost- und Osteuropa und Südamerika sowie in Deutschland als Bank tätig sind. Dabei rät BÖRSE ONLINE aktuell weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 13,00 Euro und einem Stopp bei 5,40 Euro. Die Pro Credit-Aktie zahlt Anfang Juni eine Dividende von 0,64 Euro je Aktie und kommt damit auf eine Dividendenrendite von 6,37 Prozent.

Auch die anderen Dividenden-Aktien in der obigen Liste können spannend sein. Alle zahlen in den kommenden Wochen noch sehr hohe Dividenden. Anleger sind aber dazu angehalten jedes Mal neben der hohen Dividendenrendite auch immer auf den Trend im Chart und auf die fundamentale Bewertung zu achten. Dann können sich die Monster-Dividenden richtig sehen lassen.

