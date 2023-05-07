KPS
Aktuelle Nachrichten zu KPS
dpa-AFX News zu KPS
EQS-News: KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 (deutsch)
EQS-News: KPS AG: Aufsichtsrat bestellt Michael Hessing als neuen Finanzvorstand, Vertrag von Vorstandsmitglied Leonardo Musso verlängert (deutsch)
EQS-Adhoc: KPS AG: Erweiterung des Vorstands um neuen CFO und vorzeitige Wiederbestellung des Vorstands Leonardo Musso (deutsch)
EQS-News: KPS veröffentlicht Geschäftsergebnisse 2024/2025 und treibt strategische Neuausrichtung für mehr Wachstum und Profitabilität voran (deutsch)
EQS-Adhoc: KPS AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 (deutsch)
EQS-News: KPS steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2024/2025 trotz angespannter Marktlage (deutsch)
EQS-Adhoc: KPS AG beschließt Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen (deutsch)
EQS-News: KPS erreicht die Prognose 2023/2024 und behauptet sich mit einem vergrößerten Kundenstamm in einem schwierigen Marktumfeld (deutsch)
Kennzahlen (in )
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|123.451.000,00
|149.417.000,00
|178.385.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|-21.835.000,00
|-23.371.000,00
|-1.246.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|-0,53
|-0,57
|-0,03
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|0,10
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|6,99
|KGV
|7,46
|10,44
|-
|-
|-
|KUV
|0,13
|0,14
|0,19
|0,23
|0,30
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die KPS AG ist als eines der großen deutschen IT-Beratungs- und Systemhäuser darauf spezialisiert, ihre Kunden in Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologiefragen der digitalen Transformation zu beraten sowie bei der Umsetzung und Implementierung zu begleiten. Dabei werden ganzheitliche branchenspezifische sowie schlüsselfertige Lösungen mit Produkten gängiger Softwarehersteller wie SAP und Intershop geliefert. Dabei verfolgt KPS einen integrativen Ansatz, der das gesamte Leistungsspektrum entlang der Wertschöpfungskette umfasst. Genannt werden die klassische Waren- und Filialwirtschaft, B2B- und B2C-Commerce, das digitale Kundenmanagement sowie der Bereich die Finanzen. Die Kunden stammen vor allem aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie, aber auch aus den Bereichen Fashion, Lebensmittel, Chemie, Arzneimittel, Möbel, Sportartikel sowie dem Dienstleistungssektor und der Industrie. Entstanden ist die KPS AG 2008 durch Einstieg der KPS Consulting GmbH bei der Haitec AG.
Offizielle Webseite: https://www.kps.com