Unternehmensprofil

Die KPS AG ist als eines der großen deutschen IT-Beratungs- und Systemhäuser darauf spezialisiert, ihre Kunden in Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologiefragen der digitalen Transformation zu beraten sowie bei der Umsetzung und Implementierung zu begleiten. Dabei werden ganzheitliche branchenspezifische sowie schlüsselfertige Lösungen mit Produkten gängiger Softwarehersteller wie SAP und Intershop geliefert. Dabei verfolgt KPS einen integrativen Ansatz, der das gesamte Leistungsspektrum entlang der Wertschöpfungskette umfasst. Genannt werden die klassische Waren- und Filialwirtschaft, B2B- und B2C-Commerce, das digitale Kundenmanagement sowie der Bereich die Finanzen. Die Kunden stammen vor allem aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie, aber auch aus den Bereichen Fashion, Lebensmittel, Chemie, Arzneimittel, Möbel, Sportartikel sowie dem Dienstleistungssektor und der Industrie. Entstanden ist die KPS AG 2008 durch Einstieg der KPS Consulting GmbH bei der Haitec AG.

Offizielle Webseite: https://www.kps.com