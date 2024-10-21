Unternehmensprofil

Die Medtronic Plc. gehört zu den Pionieren der Medizintechnik. Dabei ist die Entwicklung des ersten batteriebetriebenen Herzschrittmachers herausragend. Die Produktpalette reicht von der Strahlentherapie und mechanischen Geräten über Vorrichtungen zur Verabreichung von Medikamenten bis hin zu Diagnostikgeräten. Neben Herzschrittmachern sind dies implantierbare Kardioverter/Defibrillatoren, Herzklappen, Insulinpumpen und Neurostimulatoren. Diese Produkte werden in mehr als 150 Ländern weltweit vertrieben. Seit 1. Februar 2021 arbeitet der Konzern mit einer Portfoliostruktur. Diese umfasst das Cardiovascular Portfolio (vormals Cardiac and Vascular Group), das Neuroscience Portfolio (vormals Restorative Therapies Group), das Medical Surgical Portfolio (vormals Minimally Invasive Therapies Group) und die Diabetes Operating Unit (vormals Diabetes Group). Gegründet wurde das Unternehmen 1949 von Earl Bakken und Palmer Hermundslie als Reparaturwerkstatt für Medizingeräte.

Offizielle Webseite: https://www.medtronic.com