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Monolithic Power Systems

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WKN A0DLC4
ISIN US6098391054
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,18 4,12 2,79 2,21 1,82
    Nettogewinn (Mrd) 1,73 1,35 0,62 1,79 0,43
    Gewinn/Aktie 29,90 22,56 12,94 36,76 8,98
    Dividende/Aktie 8,55 7,76 6,24 5,00 4,00
    Rendite (%) 0,60 0,55 0,69 0,85 0,63
    KGV 46,62 58,99 70,04 16,10 70,24
    KUV 15,41 18,91 15,84 13,08 16,64

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Monolithic Power Systems, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das leistungsstarke, halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über fundiertes Know-how im Bereich Halbleiterdesign sowie innovative proprietäre Technologien in den Bereichen Halbleiterprozesse, Systemintegration und Packaging. Auf dieser Grundlage entstehen kompakte und monolithische Lösungen, die in Speicher- und Computer-, Unternehmensdaten-, Automobil-, Industrie-, Kommunikations- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden.

    Offizielle Webseite: https://www.monolithicpower.com

    Aktionärsverteilung