Unternehmensprofil

Die Monolithic Power Systems, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das leistungsstarke, halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über fundiertes Know-how im Bereich Halbleiterdesign sowie innovative proprietäre Technologien in den Bereichen Halbleiterprozesse, Systemintegration und Packaging. Auf dieser Grundlage entstehen kompakte und monolithische Lösungen, die in Speicher- und Computer-, Unternehmensdaten-, Automobil-, Industrie-, Kommunikations- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden.

Offizielle Webseite: https://www.monolithicpower.com