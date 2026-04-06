Monolithic Power Systems
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H T
WKN A0DLC4
ISIN US6098391054
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Monolithic Power Systems
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,18
|4,12
|2,79
|2,21
|1,82
|Nettogewinn (Mrd)
|1,73
|1,35
|0,62
|1,79
|0,43
|Gewinn/Aktie
|29,90
|22,56
|12,94
|36,76
|8,98
|Dividende/Aktie
|8,55
|7,76
|6,24
|5,00
|4,00
|Rendite (%)
|0,60
|0,55
|0,69
|0,85
|0,63
|KGV
|46,62
|58,99
|70,04
|16,10
|70,24
|KUV
|15,41
|18,91
|15,84
|13,08
|16,64
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Monolithic Power Systems, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das leistungsstarke, halbleiterbasierte Leistungselektroniklösungen anbietet. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über fundiertes Know-how im Bereich Halbleiterdesign sowie innovative proprietäre Technologien in den Bereichen Halbleiterprozesse, Systemintegration und Packaging. Auf dieser Grundlage entstehen kompakte und monolithische Lösungen, die in Speicher- und Computer-, Unternehmensdaten-, Automobil-, Industrie-, Kommunikations- und Verbraucheranwendungen eingesetzt werden.
Offizielle Webseite: https://www.monolithicpower.com