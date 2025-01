Nvidia, AMD oder etwas ganz anderes? Die Analysten von Oppenheimer präsentieren die vier besten Chip-Aktien, mit denen Sie in diesem Jahr von der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren können.

Die gute Nachricht vorweg: Auch 2025 bietet weiterhin fantastische Chancen, um mit Aktien vom KI-Hype ordentliche Gewinne zu erzielen.

Seit der Vorstellung des Chatbots ChatGPT Ende 2022 begeistert das Thema KI die breite Masse. Aktien wie Nvidia oder Palantir erlebten seitdem einen beeindruckenden Höhenflug. Doch viele Anleger fragen sich, ob der Hype bald nachlassen könnte und ob sich der Einstieg in solche Aktien jetzt noch lohnt.

Die Analysten von Oppenheimer haben eine klare Antwort: Der KI-Boom hält an, und sie haben die vier besten Aktien identifiziert, die Anleger im Jahr 2025 kaufen sollten.

Die Top-4-Chip-Aktien laut Oppenheimer – Der KI-Hype geht weiter

Halbleiter spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und dem Betrieb von KI-Technologien. Ohne diese essenziellen Bausteine würde künstliche Intelligenz nicht funktionieren. Chips sind daher extrem begehrt, knapp und in Zeiten von KI wertvoller denn je.

Ob autonomes Fahren, Metaverse, Cloud-Computing oder andere Innovationen: Halbleiter sind das Herzstück jeder KI und der „Rohstoff“ unserer digitalen Welt. Ein großer Vorteil von Halbleiteraktien: Während Unternehmen wie Microsoft, Amazon oder Alphabet – die stark in die Cloud und KI investieren – erst langfristig vom Erfolg dieser Technologien profitieren könnten, schlagen sich die Investitionen in Halbleiterunternehmen bereits jetzt positiv in deren Zahlen nieder.

Beispielsweise konnte Nvidia in den vergangenen Quartalen durchweg die Erwartungen übertreffen. Allerdings sind Halbleiterunternehmen zyklisch, und die Aktien können daher auch größeren Schwankungen unterliegen.

Oppenheimer: Die 4 besten Halbleiter-Aktien für 2025

In einer Mitteilung an Investoren nannte Oppenheimer seine Top-4-Halbleiteraktien für 2025, wie das Finanzportal "Seeking Alpha" berichtete.

„Wir erwarten grundsätzlich einen langsamen Jahresstart, da schwache Makrodaten kurzfristig auf die Automobil- und Industriebranche drücken“, hieß es in der Mitteilung. „Traditionelle Server-CPU-Einheiten stagnieren im Jahr 2024 (Umsatz +7 %), wahrscheinlich steigend im Jahr 2025, obwohl der Großteil der Rechenzentrumsausgaben weiterhin auf KI ausgerichtet ist.“

Die vier Top-Picks von Oppenheimer sind: Nvidia, Marvell, Broadcom und Monolithic Power Systems. Laut den Analysten investieren Cloud-Dienstleister weiterhin hohe Summen in Rechenzentren, um ihre KI-Bemühungen voranzutreiben.

Der globale Halbleitermarkt könnte laut Fortune Business Insights bis 2032 jedes Jahr um durchschnittlich 14,9 % wachsen. Anleger, die nicht nur auf einzelne Unternehmen setzen möchten, sollten einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Chip Power Index werfen. Dieser umfasst die 15 aussichtsreichsten Aktien der globalen Halbleiterbranche.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.