Diese Aktien steigern ihre Dividenden um bis zu 22,6 Prozent pro Jahr. So verdoppelt sich die Dividende alle paar Jahre. Was beim Dividenden-Wachstum wichtig ist und warum die Dividendenrendite oftmals geringer ist als gedacht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bei Dividenden begehen Anleger manchmal einen Fehler: Sie schauen nämlich nur auf die absolute Höhe der Dividendenrendite. Ebenso wichtig ist aber auch das Wachstum der Dividendenrendite. Also um wie viel Prozent wird die Dividende pro Jahr angehoben? Denn so ergibt sich ein Zinses-Zins-Effekt, der für Traum-Dividenden sorgt. Und diese Aktien bieten solche Wachstumsraten:

Riesen Wachstumsraten bei der Dividendenrendite

Riesen Dividendenrenditen

In der Tabelle oben sehen Anleger diejenigen Aktien aus dem US-Index S&P 500, die die stärksten Wachstumsraten bei der Dividende in den vergangenen 5 Jahren haben. Eine Aktie schaffte es sogar, über 5 Jahre lang jedes Jahr im Schnitt die Dividende um 165 Prozent zu steigern. Anleger sehen allerdings auch, dass die Dividendenrenditen dabei nicht immer riesig hoch sind. Das hat damit zu tun, dass diese Dividenden-Wachstums-Aktien oftmals auch im Kurs schön stark steigen und die Dividendenrenditen deswegen nicht davonlaufen.

Für Anleger ergibt sich dadurch eine doppelte Rendite-Chance: Einmal durch die stark steigenden Kurse und dann durch die hohen Wachstumsraten der Dividende.

Übrigens: Die Fragezeichen in der Tabelle sind kein Fehler.

Mindestens 24 Prozent Wachstum pro Jahr bei der Dividendenrendite

Aber auch bei den übrigen Aktien sehen Anleger, dass etwa eine Goldman Sachs-Aktie in den vergangenen 5 Jahren die Dividende jedes Jahr im Schnitt um 27,6 Prozent erhöht hat. Die momentane Dividendenrendite liegt derweil bei 2,46 Prozent. Dies hat eben damit zu tun, dass die Bank-Aktie von Goldman Sachs auch im Kurs so stark gestiegen ist.

Doch auch das Papier von Devon Energy ist interessant. Die Aktie korrigierte nämlich zuletzt für längere Zeit und könnte aktuell einen schönen Boden bilden. Mit einer Dividendenrendite von 3,43 Prozent sind Anleger gut im Rennen. Noch schöner: Die Dividende wurde bei der Devon Energy-Aktie in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt um 44,09 Prozent pro Jahr angehoben.

Auf welche Favoriten-Aktien Anleger beim Dividenden-Wachstum jetzt setzen können, erfahren Sie in diesem Video.

