Unternehmensprofil

Die Moodys Corp. ist ein Anbieter von Kreditratings sowie von Research, Daten und Analysewerkzeugen aus dem Kreditgeschäft, Kapitalmarkt und der Wirtschaft. Außerdem liefert Moodys die dazugehörigen Software-Lösungen und das damit verbundene Risikomanagement. Weitere Leistungen umfassen quantitative Kreditrisikomessungen, Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Finanzdienstleistung sowie Research und Analysen für institutionelle Kunden. Moodys berichtet über zwei Segmente. Das Segment MIS (Moody`s Investors Service) beinhaltet alle Rating-Aktivitäten. Die übrigen nicht bewertenden Aktivitäten sind im MA (Moody`s Analytics)-Segment gebündelt.

Offizielle Webseite: https://www.moodys.com