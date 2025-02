Wenn jemand weiß, wie man erfolgreich Geld anlegt, dann ist es dieser Hedgefonds-Manager. Er gilt als der bestender Welt – und überraschenderweise setzt er auf einige unerwartete Aktien.

Wer es in die Spitzenklasse des Finanzwesens schafft, gehört zu den Besten. Doch Christopher Niemczewski, Gründer und geschäftsführender Direktor von Marshfield Associates, steht aktuell an der absoluten Spitze. Das Finanzportal "TipRanks" bewertet regelmäßig die Performance von über 480 Hedgefonds-Managern – und Niemczewski belegt derzeit Platz eins.

Seine Erfolgsbilanz ist beeindruckend: Seit 2016 hat sein Portfolio um 490 Prozent zugelegt. Besonders bemerkenswert ist seine Sharpe Ratio von 8,26 – zum Vergleich: Der Durchschnitt liegt bei 1,4. Die Sharpe Ratio misst das Verhältnis von Rendite zu Risiko, wobei Werte über 1 darauf hindeuten, dass ein Fondsmanager im Verhältnis zum Risiko hohe Renditen erzielt. Noch beeindruckender: Der durchschnittliche jährliche Ertrag von Niemczewskis Hedgefonds auf Sicht von drei Jahren beträgt satte 54 Prozent.

Hätten Sie es geahnt? Diese 10 Aktien hält der beste Hedgefonds-Manager der Welt

Niemczewski verfolgt eine klare und durchdachte Anlagestrategie. Seine Philosophie basiert auf rationalen, empirischen Entscheidungen, inspiriert von den bekannten Investoren Benjamin Graham und David Dodd – zwei der wichtigsten Vertreter der wertorientierten Anlagestrategie (Value Investing).

Auf seiner Website erklärt Marshfield Associates, dass Niemczewski bewusst darauf achtet, sich von der Masse abzuheben. Nur wer anders denkt als die Mehrheit, kann eine marktähnliche Performance vermeiden. Er betont außerdem, dass weder Emotionen noch kurzfristiges Denken seine Investments beeinflussen. Stattdessen setzt er auf Geduld, Disziplin und eine langfristige Perspektive.

Doch wie sieht sein Portfolio aus?

Überraschenderweise besteht es fast zur Hälfte aus zyklischen Konsumgütern, gefolgt von Finanztiteln und Industrieunternehmen. Laut den jüngsten 13F-Einreichungen (einer Pflichtveröffentlichung für Hedgefonds in den USA) verwaltet Marshfield Associates derzeit 6,3 Milliarden US-Dollar und hält insgesamt 19 verschiedene Aktien.

Viele Anleger würden vielleicht vermuten, dass sich in seinem Depot die üblichen Tech-Giganten wie Apple, Nvidia oder Microsoft befinden. Doch dem ist nicht so. Stattdessen setzt Niemczewski auf eine Mischung aus soliden Wachstumswerten und starken Konsumgütern – und einige Namen dürften für viele Anleger überraschend sein.

1. Ross Stores

2. AutoZone

3. Arch Capital

4. O’Reilly Automotive

5. Cummins

6. Domino’s Pizza

7. TJX Companies

8. Mastercard

9. Visa

10. Moody’s

Statt auf gehypte Tech-Aktien zu setzen, konzentriert sich Niemczewski auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und langfristigem Wachstumspotenzial. Besonders auffällig ist sein Fokus auf Einzelhandel, Finanzdienstleister und Automobil-Zulieferer.

