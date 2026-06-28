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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nemetschek

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WKN 645290
ISIN DE0006452907
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,71 1,42 1,20 1,01 0,86
    Nettogewinn (Mrd) 0,33 0,26 0,22 0,18 0,16
    Gewinn/Aktie 2,65 2,09 1,88 1,52 1,40
    Dividende/Aktie 0,89 0,74 0,68 0,55 0,48
    Rendite (%) 1,53 1,37 0,74 0,59 0,61
    KGV 20,66 24,68 48,99 61,61 56,07
    KUV 3,62 3,91 8,83 10,74 10,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nemetschek-Gruppe bietet Software und Dienstleistungen in den Kerngeschäftsfeldern Architektur und Bau an. Die Palette der Softwareprogramme reicht von CAD-Lösungen (Computer-Aided Design) für Architekten und Ingenieure bis hin zu Bau-Software für die Kostenplanung, für Ausschreibungen und die Bauausführung. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken damit einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab. Diese reicht von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis zur Nutzung. Hinzu kommen Lösungen für Facility- und Immobilienmanagement sowie Visualisierungs-Software für Architekten und die Filmindustrie. Knapp zwei Drittel ihres Umsatzes erzielt die Gruppe im Ausland. Der Konzern ist in die vier Segmente "Planen", "Bauen", "Nutzen" und "Media & Entertainment" (ehemals Multimedia) unterteilt.

    Offizielle Webseite: https://www.nemetschek.com

    Aktionärsverteilung