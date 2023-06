Qualitätsaktien sind bei Anlegern gefragt. Auf welche deutschen Aktien dies zutrifft, zeigt eine Auswertung von zwei globalen Quality-ETFs.



Weniger als ein Prozent

Mit dem iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF und dem Xtrackers MSCI World Quality Factor ETF können Anleger weltweit in rund 300 Aktien investieren, die als qualitativ hochwertig gelten.



Dazu wertet MSCI beim MSCI World Sector Neutral Quality Index drei Kennziffern aus: hohe Eigenkapitalrendite, geringer Verschuldungsgrad und geringe Ertragsschwankungen.



Auf diese Weise halten beide globalen Quality-ETFs lediglich 0,9 Prozent in deutschen Aktien, während es beim klassischen MSCI World Index 2,4 Prozent sind. Deutsche Qualitätsaktien sind also rar gesät.



Die deutschen Top Acht

Diese acht deutschen Qualitätsaktien waren im Xtrackers MSCI World Value Factor ETF am 07.06.2023 wie folgt prozentual gewichtet:



MUENCHENER RUECKVER AG

Finanzen

0,30%



DR ING HC F PORSCHE AG

Nicht-Basiskonsumgüter

0,19%



DEUTSCHE BOERSE AG

Finanzen

0,19%



HANNOVER RUECK SE

Finanzen

0,06%



BEIERSDORF AG

Basiskonsumgüter

0,05%



SARTORIUS AG VORZUG

Gesundheitswesen

0,04%



RATIONAL AG

Industrieunternehmen

0,03%



NEMETSCHEK SE

Informationstechnologie

0,02%



Lesen Sie hier: Alle 40 DAX-Aktien im Check – Kaufen oder verkaufen?



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re, Porsche AG .