Unternehmensprofil

Die NIO Inc. bezeichnet sich als ein Pionier und führendes Unternehmen auf dem globalen Markt der Elektromobilität. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und verkauft intelligente Elektrofahrzeuge. Zum Produktportfolio gehören Premium-Elektrofahrzeuge der Marke NIO, familienorientierte Elektrofahrzeuge der Marke ONVO sowie kleine, hochwertige Elektroautos der Marke FIREFLY.

Offizielle Webseite: https://www.nio.com