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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nio

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WKN A2N4PB
ISIN US62914V1061
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 157,07 135,69 87,49 65,73 55,62
    Nettogewinn (Mrd) 2,90 2,18 -14,94 -22,40 -20,72
    Gewinn/Aktie 0,64 -0,78 -6,85 -11,03 -12,44
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 28,21 75,17 - - -
    KUV 0,52 1,07 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die NIO Inc. bezeichnet sich als ein Pionier und führendes Unternehmen auf dem globalen Markt der Elektromobilität. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und verkauft intelligente Elektrofahrzeuge. Zum Produktportfolio gehören Premium-Elektrofahrzeuge der Marke NIO, familienorientierte Elektrofahrzeuge der Marke ONVO sowie kleine, hochwertige Elektroautos der Marke FIREFLY.

    Offizielle Webseite: https://www.nio.com

    Aktionärsverteilung