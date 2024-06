Diese Aktie kennt man doch: Eine künstliche Intelligenz hat die beste Wachstums-Aktie der Welt gefunden. Das Besondere: Die KI hält eine Kurschance von bis zu 270 Prozent für möglich. Um welchen bekannten Tech-Giganten es sich dabei handelt.

Seit 2023 sind Wachstumsaktien wieder besonders angesagt. Denn bedingt durch die Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI) kamen wieder vermehrt Tech-Aktien auf den Schirm von Anlegern und entsprechende Werte konnten seitdem enorm steigen.

Doch ist es zu spät, jetzt noch auf den Hype-Train aufzuspringen? Oder gibt es womöglich noch immer aussichtsreiche Aktien, bei denen noch ordentlich Kurschance zu holen ist?

Wir haben bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: Einer künstlichen Intelligenz.

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Bekannter Tech-Gigant ist laut KI die beste Wachstumsaktie der Welt mit bis zu 270 Prozent Kurschance

Eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbank und kann bei ihrer Entscheidung daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Wir wandten uns daher an die wohl bekannteste der Welt: ChatGPT. Hierfür verwendeten wir die neue Premium-Version GPT4o.

Aufgrund der Übersichtlichkeit sind die Antworten von ChatGPT teils gekürzt dargestellt.

Wir fragten ChatGPT also ganz direkt: Was ist die beste Wachstums-Aktie der Welt?

ChatGPT: Es gibt keine definitive Antwort auf die Frage nach der "besten Wachstumsaktie der Welt", da dies von verschiedenen Faktoren wie Marktbedingungen, Branchentrends und individuellen Anlagezielen abhängt. Hier sind jedoch einige der vielversprechendsten Wachstumsaktien für 2024, die von Experten als potenziell lukrativ angesehen werden:

1. Nvidia: Nvidia hat sich von einem Grafikkartenhersteller zu einem führenden Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für künstliche Intelligenz entwickelt.

2. Mercadolibre: Dieses argentinische Unternehmen betreibt E-Commerce- und Zahlungsplattformen in Südamerika. Mercadolibre hat eine starke Marktposition in mehreren südamerikanischen Ländern und profitiert von der steigenden Kaufkraft der Bevölkerung in der Region.

3. Enphase Energy: Enphase Energy ist ein Unternehmen im Bereich der Solarenergie. Trotz einiger Rückschläge bleibt das Unternehmen aufgrund des wachsenden Solarmarktes und seiner innovativen Technologien ein starker Wachstumswert.

4. Biotechnologie-Unternehmen: Unternehmen wie Soleno Therapeutics und Ambrx Biopharma haben durch bedeutende medizinische Fortschritte und potenzielle FDA-Zulassungen erhebliches Wachstumspotenzial.

5. Elektroautohersteller: Unternehmen wie Nio und BYD aus China zeigen ein starkes Wachstumspotenzial.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?



ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine der Wachstumsaktien auswählen müsste, würde ich mich für Nvidia entscheiden. Diese Entscheidung basiert auf mehreren Faktoren:

1. Starke Marktposition in wachstumsstarken Sektoren: Nvidia hat sich als führender Anbieter im Bereich künstliche Intelligenz, Data Science und High-Performance-Computing etabliert. Diese Sektoren haben ein enormes Wachstumspotenzial und sind zentral für zukünftige technologische Entwicklungen.

2. Historische Leistung und Marktkapitalisierung: Nvidia hat in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumszahlen vorgelegt und ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von über 1,1 Billionen US-Dollar. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren und die Marktstabilität des Unternehmens. (Anmerkung der Redaktion: Nvidia ist seit gestern mit einer Marktkapitalisierung von 3,34 Billionen US-Dollar sogar das nun wertvollste Unternehmen der Welt).

3. Technologische Innovationskraft: Nvidia ist nicht nur im Bereich Grafikkarten führend, sondern hat auch bedeutende Fortschritte in Bereichen wie künstliche Intelligenz und autonomes Fahren gemacht. Diese Innovationskraft macht Nvidia zu einem zukunftssicheren Investment.

Dieses Kursziel vergibt die KI Nvidia

Was für ein Kursziel würdest du Nvidia bis 2030 geben?

ChatGPT: Wenn ich ein Kursziel für Nvidia bis 2030 angeben müsste, basierend auf aktuellen Analystenmeinungen und Markttrends, würde ich einen Wert von rund 4.000 bis 5.000 USD pro Aktie anvisieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nvidia aufgrund seiner starken Marktposition, kontinuierlichen Innovationen und positiven Zukunftsaussichten ein potenzielles Kursziel von etwa 4.000 bis 5.000 USD pro Aktie bis 2030 erreichen könnte. Es ist jedoch wichtig, regelmäßige Marktanalysen durchzuführen und alle Investitionsentscheidungen sorgfältig abzuwägen.

Bedenke aber, dass Nvidia einen Aktiensplit von 1:10 kürzlich gemacht hat...

ChatGPT: Wenn Nvidia einen Aktiensplit von 1:10 durchgeführt hat, bedeutet das, dass jede ursprüngliche Aktie in zehn neue Aktien umgewandelt wurde. Dementsprechend würde das Kursziel angepasst werden. Angenommen, das vorherige Kursziel lag zwischen 4.000 und 5.000 USD pro Aktie ohne Berücksichtigung des Splits, müsste dieses Kursziel nach dem Split durch 10 geteilt werden. Somit ergibt sich ein neues Kursziel: 4.000 USD / 10 = 400 USD 5.000 USD / 10 = 500 USDDas angepasste Kursziel für Nvidia bis 2030 würde somit zwischen 400 und 500 USD pro Aktie liegen, unter Berücksichtigung des 1:10 Aktiensplits.

Fazit Basierend auf dem aktuellen Kurs von Nvidia würde ein Kursziel von 500 US-Dollar derzeit einer Kurschance von knapp 270 Prozent entsprechen. Es ist zu erwähnen, dass ChatGPT, wie die obige Konversation zeigt, nicht über Informationen in Echtzeit verfügt. Dennoch: Die Argumente, die die KI für die Aktie und den starken Kursanstieg liefert, haben sich in vergangener Zeit sogar noch einmal verstärkt und wurden nicht etwa entkräftet. Auch BÖRSE ONLINE bleibt daher bullisch und empfiehlt den Kauf.

Lesen Sie auch: Bester Analyst der Welt nennt 3 Aktien, für die er noch höhere Kurschancen als für Nvidia sieht

Oder: Milliardäre verkaufen Nvidia und stürzen sich auf KI-Aktie von Warren Buffett



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.