Zweimal in nur sehr kurzer Zeit hat die Fondsmanager Cathie Wood Tesla Aktien nachgekauft. Doch was ist ihr Plan hierbei? Und wie geht es für die Tesla Aktie weiter?

Cathie Wood gilt als größte Bullin für Tesla im Bereich der Fondsmanager. So behauptete sie etwa, dass Tesla binnen kurzer Zeit auf 3000 US-Dollar (vor dem Split von 3:1) steigen könnte. Doch tatsächlich ist die Aktie des Autobauers zu einem signifikanten Teil im Wert gefallen, was vor allem an schlechten Zahlen und der Person Elon Musk liegt.

Trotz dessen legte Cathie Wood in den vergangenen Tagen noch mal kräftig bei ihren Tesla-Positionen zu. So kaufte sie bereits am vergangenen Freitag für rund 20 Millionen US-Dollar Anteile des Unternehmens und legte nun für weitere 15 Millionen nach. Um das Geld für diese massiven Käufe freizuhaben, verkaufte Wood vorwiegend die Position des Konkurrenten Nio aus China ab.

Elon Musk vor Gericht

Doch es läuft weiter nicht gut für Tesla. Jetzt muss CEO Elon Musk auch noch vor Gericht, da er Anleger getäuscht haben soll. Konkret geht es um ein Video von selbstfahrendes Autos, welches vor einigen Jahren das Funding und damit das Unternehmen gerettet haben soll.

Nun bestätigen allerdings mehrere Quellen, darunter ein ehemaliger Ingenieur von Tesla, dass es sich hierbei um einen Fake handelte und Musk wissentlich falsche Angaben gemacht haben soll, um Anleger zu täuschen.

So geht es weiter mit der Aktie

Doch dass Musk oft ein schlechtes Bild auf die Aktie von Tesla und das Unternehmen allgemein wirft, ist nicht neues mehr. Viel spannender ist, wie es mit der Tesla Aktie weitergeht und was sich Cathie Wood von einem weiteren Investment in den E-Autobauer verspricht. Denn ist die Tesla-Aktie unter 100 Euro ein klarer Kauf? Und ab wann sollte man verkaufen?

Dieser steckt nämlich seit den schwachen Absatzzahlen deutlich in der Bredouille und hat den Traum des Autobauers mit hohen Margen platzen lassen müssen. Vor allem die Nachfrage nach Teslas ist aufgrund der makroökonomischen Lage so weit gesunken, dass die Automobile mit massiven Rabatten angeboten werden müssen.

Im Kontext einer globalen Rezession könnte es also nochmal noch schwieriger für Tesla werden, denn die Aktie muss sich nicht nur im Kurs, sondern auch das Unternehmen dahinter operativ erholen.

