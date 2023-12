Die durchschnittliche Wegstrecke für E-Autos liegt bei etwa 400 Kilometer. Ein chinesischer Autohersteller und Tesla-Konkurrent hat jüngst mit einer einzigen Ladung eine Strecke von 1000-Kilometer geschafft, hier mehr Details.



Bei dem E-Autohersteller handelt es sich um das chinesische Unternehmen Nio. Der CEO von Nio dokumentierte die Fahrt mit der der Nio-Luxuslimousine ET7 in einem Livestream. Die Limousine war mit einer halbfeststofflichen Batterie ausgestattet und erreichte mit 1000 Kilometer die längste Reichweite aller Serien-Elektrofahrzeuge.



Tesla-Konkurrent seit Oktober 2022 in Europa

Nio ist ein chinesisches E-Autostart-Unternehmen und vertreibt seit Ende 2022 E-Autos in Europa. Dabei sind die Chinesen mit drei Modellen am Start. Anders als die meisten anderen Autobauer geht Nio einen anderen Weg und setzt unter anderem neben eigenen Ladestationen auf den Akku-Wechsel. So sind in Deutschland etwa 40 solcher Batteriewechselstationen geplant, großer Vorteil davon ist, dass innerhalb weniger Minuten der Austausch vollzogen ist.



Nio-Aktie hebt ab

Die Ankündigung am Montag, dass der staatliche Fonds CYVN Holdings aus Abu Dhabi 2,2 Milliarden Dollar in das Start-up investiert, lässt die Aktie etwa neun Prozent steigen. Der Staatsfonds investiert regelmäßig in den chinesischen Autobauer und dürfte mittlerweile etwas mehr als 20 Prozent der Aktien im Besitz halten.



Fazit Die Maßnahmen zur Senkung der Kosten zeigten im dritten Quartal Wirkung und sorgten für eine Reduzierung der Verluste. Die Umsätze liegen weiterhin leicht unter den Prognosen der Analysten, im dritten Quartal verzeichnete der Konzern Umsätze im Gegenwert von 2,7 Milliarden Dollar. Auch wenn der Konzern weiterhin daran arbeitet, die Kosten zu senken, um damit effizienter zu werden, sollten nur sehr mutige und spekulative Anleger ein Investment in Betracht ziehen.



Lesen Sie auch:

Künstliche Intelligenz verrät: Das ist beim Anlegen der beste Tipp, um reich zu werden

Oder:

Experte warnt: Wer auf dem Tagesgeld anlegt, der gehört zukünftig zu den Verlierern