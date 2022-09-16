Unternehmensprofil

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA entwickelt und implementiert Big-Data-Lösungen für internationale Unternehmen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen u.a. auf den Bereich Forschung & Entwicklung in der Automobilindustrie (z.B. autonomes Fahren und Connected Car). Darüber hinaus werden Industrieunternehmen zum Beispiel bei dem Thema IIoT unterstützt. Die NorCom-Technologie vernetzt Sensoren, Instrumente und andere Geräte, wobei die Analyse von Maschinendaten im Fokus steht. Außerdem ist NorCom seit rund 20 Jahren im Bereich der öffentlichen Verwaltung aktiv. Als weitere strategische Kernbranchen wurden die Bereiche Legal/Audit, Insurance und Real Estate ins Auge gefasst.

Offizielle Webseite: https://www.norcom.de