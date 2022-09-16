Norcom
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WKN A12UP3
ISIN DE000A12UP37
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Norcom
dpa-AFX News zu Norcom
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EQS-News: NorCom gewinnt Ausschreibung der Bundesagentur für Arbeit für Business Intelligence Plattform (deutsch)
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EQS-News: Ludwig-Maximilians-Universität München setzt Künstliche Intelligenz von NorCom ein (deutsch)
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EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 18.01.2024, 10:00 Uhr CET/CEST - NorCom gewinnt Ausschreibung der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) (deutsch)
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EQS-News: NorCom gewinnt Ausschreibung der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) (deutsch)
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EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Oleg Skrypnyuk wird Chief Technology Officer bei NorCom (deutsch)
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EQS-Adhoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veränderung in der NorCom-Geschäftsführung (deutsch)
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EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Automobilkunde entscheidet sich für Dokumentenmanagement von NorCom (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|6,08
|8,27
|9,65
|9,57
|10,13
|Nettogewinn (Mio)
|-1,93
|-0,30
|-0,46
|-1,36
|-0,83
|Gewinn/Aktie
|-0,94
|-0,14
|-0,22
|-0,68
|-0,41
|Dividende/Aktie
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|-
|Rendite (%)
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|-
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|KGV
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|-
|-
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|KUV
|0,53
|0,70
|1,08
|1,16
|1,75
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA entwickelt und implementiert Big-Data-Lösungen für internationale Unternehmen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen u.a. auf den Bereich Forschung & Entwicklung in der Automobilindustrie (z.B. autonomes Fahren und Connected Car). Darüber hinaus werden Industrieunternehmen zum Beispiel bei dem Thema IIoT unterstützt. Die NorCom-Technologie vernetzt Sensoren, Instrumente und andere Geräte, wobei die Analyse von Maschinendaten im Fokus steht. Außerdem ist NorCom seit rund 20 Jahren im Bereich der öffentlichen Verwaltung aktiv. Als weitere strategische Kernbranchen wurden die Bereiche Legal/Audit, Insurance und Real Estate ins Auge gefasst.
Offizielle Webseite: https://www.norcom.de