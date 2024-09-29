Patrizia Immobilien

Unternehmensprofil

Die PATRIZIA SE hat sich als Investor und Dienstleister auf den deutschen und europäischen Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt fokussiert. Als Partner für große institutionelle Anleger deckt PATRIZIA die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Das Geschäftsmodell umfasst den Ankauf, die Verwaltung, Wertoptimierung und Platzierung von Wohn- und Gewerbeobjekten. Dabei agiert PATRIZIA meist als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Ende 2022 hatte das Unternehmen Assets von 59,1 Mrd. Euro under Management. Das operative Geschäft unterteilt sich in die beiden Segmente "Investments" und "Management Services".

Offizielle Webseite: https://www.patrizia.ag