Unternehmensprofil

Die Paychex, Inc. ist ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Human Resources. Zum Angebotsspektrum gehören Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Sozialleistungs- und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus wird die Integration mit einigen der gängigsten Buchhaltungs-, Point-of-Sale- und Produktivitätsanwendungen ermöglicht. Mehr als 700.000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Leistungen von Paychex. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet.

Offizielle Webseite: https://www.paychex.com