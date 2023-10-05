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Paychex

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WKN 868284
ISIN US7043261079
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,88 6,51 5,57 5,28 5,01
    Nettogewinn (Mrd) 2,13 1,98 1,66 1,69 1,56
    Gewinn/Aktie 5,69 4,93 4,60 4,69 4,32
    Dividende/Aktie 4,85 4,43 4,02 3,65 3,26
    Rendite (%) 4,15 4,47 2,55 3,04 3,11
    KGV 19,53 17,65 34,33 25,62 24,29
    KUV 6,05 5,37 10,20 8,20 7,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Paychex, Inc. ist ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Human Resources. Zum Angebotsspektrum gehören Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Sozialleistungs- und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus wird die Integration mit einigen der gängigsten Buchhaltungs-, Point-of-Sale- und Produktivitätsanwendungen ermöglicht. Mehr als 700.000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Leistungen von Paychex. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.paychex.com

    Aktionärsverteilung