Paychex
%
H T
WKN 868284
ISIN US7043261079
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Paychex
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,88
|6,51
|5,57
|5,28
|5,01
|Nettogewinn (Mrd)
|2,13
|1,98
|1,66
|1,69
|1,56
|Gewinn/Aktie
|5,69
|4,93
|4,60
|4,69
|4,32
|Dividende/Aktie
|4,85
|4,43
|4,02
|3,65
|3,26
|Rendite (%)
|4,15
|4,47
|2,55
|3,04
|3,11
|KGV
|19,53
|17,65
|34,33
|25,62
|24,29
|KUV
|6,05
|5,37
|10,20
|8,20
|7,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Paychex, Inc. ist ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Human Resources. Zum Angebotsspektrum gehören Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Sozialleistungs- und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus wird die Integration mit einigen der gängigsten Buchhaltungs-, Point-of-Sale- und Produktivitätsanwendungen ermöglicht. Mehr als 700.000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Leistungen von Paychex. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet.
Offizielle Webseite: https://www.paychex.com