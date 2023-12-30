Unternehmensprofil

Die Standard Life plc (zuvor Phoenix Group Holdings PLC) versteht sich als größter spezialisierter Anbieter von Lebensversicherungsfonds in Europa. Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt dabei auf dem Erwerb und die Verwaltung von geschlossenen Lebensversicherungen und Pensionsfonds. Dies wird als Heritage Business bezeichnet. Daneben betreibt die Phoenix Group ein Geschäft, das neue Produkte und Richtlinien für die Bereiche der betrieblichen Altersvorsorge und SIPPs entwickelt und zeichnet. Dieses Geschäft wird durch eine strategische Partnerschaft mit Standard Life Aberdeen plc nach der Übernahme von Standard Life Assurance Limited im Jahr 2018 unterstützt. Darüber hinaus werden unter der Marke SunLife eine Reihe von Finanzprodukten speziell für den Markt der über 50-Jährigen vertrieben. Im Februar 2026 wurde die Firma von Phoenix Group Holdings PLC in Standard Life plc geändert und damit die vertrauenswürdigste Marke in den Vordergrund gerückt.

Offizielle Webseite: https://www.standardlifeplc.com