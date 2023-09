Aktuell lassen sich in Großbritannien sehr günstige und unterbewertete Aktien finden. Etwa Shell, Vodafone, BP oder Barclays bieten niedrige KGVs und gleichzeitig hohe Dividendenrenditen mit bis zu 10,12 Prozent. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

20 unterbewertete britische Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden

Bloomberg Hohe Dividenden, niedrige KGVs

So haben wir die Datenbank bei Bloomberg nach britischen Aktien mit niedrigen KGVs durchsucht. Die Bedingung für die Aufnahme in die obige Tabelle war aber zusätzlich, dass die Dividendenrendite bei mindestens 3,0 Prozent liegt. So führt also die britische Bank Barclays die Tabelle mit einem KGV von 4,5 für 2024 und einer Dividendenrendite von 5,40 Prozent an. Die Barclays-Aktie konnte sich zuletzt wieder über die 50-Tage-Linie und auch die 200-Tage-Linie schieben und somit ein Kaufsignal generieren. Sollte die Aktie Unterstützung auf der 200-Tage-Linie finden, dann können Anleger einsteigen.

Einen guten Lauf hat auch die Aktie von BP Group. Das Öl- und Gas-Unternehmen befindet sich seit Längerem im Aufwärtstrend und nun kreuzt die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben und generiert somit ein Goldenes Kreuz. Dieses starke Kaufsignal gepaart mit einem KGV von 7,0 für 2024 und einer Dividendenrendite von 4,82 Prozent lockt jetzt zum Kauf. Anleger steigen ein, halten sich aber Cash für einen Nachkauf der BP-Aktie an der 50-Tage-Linie in der Hinterhand.

Bis zu 10,12 Prozent Dividendenrendite

Doch es gibt auch richtig hohe Dividenden bei Großbritannien-Aktien zu holen. So zahlt etwa die Bank HSBC 10,12 Prozent Dividendenrendite bei einem KGV von 6,0. Zudem befindet sich die HSBC-Aktie in einem schönen Aufwärtstrend, sodass Anleger auch hier einsteigen können.

Zudem bezahlt auch Vodafone eine angenehme Dividende. Das Telekom-Unternehmen hat ein KGV von 9,7 und eine Dividendenrendite von 9,69 Prozent. Allerdings befindet sich die Vodafone-Aktie noch nicht im Aufwärtstrend. Das Papier wurde jüngst an seiner 200-Tage-Linie abgewiesen. Anleger steigen ein, sobald die 200-Tage-Linie erfolgreich überwunden wurde, halten die Einsätze aber begrenzt.

Insgesamt gibt es aber einige verheißungsvolle britische Aktien mit guten Bewertungen. Zum KGV und zur Dividendenrendite sollten Anleger aber auch immer auf den Chart und einen schönen Trend schauen.

