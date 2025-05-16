Unternehmensprofil

Die Pool Corporation ist der weltweit größte Großhändler für Schwimmbadbedarf, -ausrüstung und damit verbundene Freizeitprodukte und einer der führenden Händler für Bewässerungs- und Landschaftspflegeprodukte in den Vereinigten Staaten. Über seine fünf Vertriebsnetze unterhält das Unternehmen mehr als 400 Vertriebszentren in Nordamerika, Europa und Australien, und zwar SCP Distributors (SCP), Superior Pool Products (Superior), Horizon Distributors (Horizon), National Pool Tile (NPT) und Sun Wholesale Supply (Sun-Großhandel).

Offizielle Webseite: https://www.poolcorp.com