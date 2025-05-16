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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

POOL CORP

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WKN A0JMVJ
ISIN US73278L1052
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,63 5,44 5,29 5,31 5,54
    Nettogewinn (Mrd) 0,43 0,40 0,41 0,43 0,52
    Gewinn/Aktie 11,82 10,88 10,89 11,37 13,45
    Dividende/Aktie 4,81 5,08 4,95 4,70 4,30
    Rendite (%) 2,59 2,73 2,16 1,38 1,08
    KGV 15,71 16,89 21,01 29,99 29,64
    KUV 1,19 1,24 1,61 2,44 2,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Pool Corporation ist der weltweit größte Großhändler für Schwimmbadbedarf, -ausrüstung und damit verbundene Freizeitprodukte und einer der führenden Händler für Bewässerungs- und Landschaftspflegeprodukte in den Vereinigten Staaten. Über seine fünf Vertriebsnetze unterhält das Unternehmen mehr als 400 Vertriebszentren in Nordamerika, Europa und Australien, und zwar SCP Distributors (SCP), Superior Pool Products (Superior), Horizon Distributors (Horizon), National Pool Tile (NPT) und Sun Wholesale Supply (Sun-Großhandel).

    Offizielle Webseite: https://www.poolcorp.com

    Aktionärsverteilung