Wenn Warren Buffett eine neue Aktie kauft, horchen Anleger auf. Denn der Star-Investor ist nicht dafür bekannt, wahllos Aktien ins Portfolio aufzunehmen. Umso spannender ist es, wenn es eine neue Position in sein legendäres Berkshire Hathaway-Depot schafft – vor allem, wenn Analysten der Aktie ein Kurspotenzial von bis zu 74 Prozent zutrauen.

Die vierteljährliche Offenlegung des Berkshire Hathaway-Portfolios gehört zu den am meisten erwarteten Veröffentlichungen der Wall Street. Schließlich gilt Buffett als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und schafft es seit Jahrzehnten, mit seinen Investments den Markt zu schlagen.

Die jüngste Offenlegung zeigt den Stand des Portfolios zum Ende des vierten Quartals 2024 – und offenbart, wie Buffett sich für das Jahr 2025 aufstellt. Eine Transaktion sticht dabei besonders hervor: Er hat nur eine einzige neue Aktie gekauft.

Buffett investiert Milliarden Dollar in Constellation Brands – Potenzial für über 70% Kursgewinn?

Warren Buffett tätigt seine Käufe mit Bedacht. Er setzt auf langfristige Investments und analysiert Unternehmen gründlich, bevor er sich entscheidet. Umso bemerkenswerter ist es, dass er im vierten Quartal mehr als 5,6 Millionen Aktien von Constellation Brands im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar erworben hat.

Constellation Brands ist ein führender US-Getränkehersteller, der Bier, Wein und Spirituosen vertreibt. Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine Biermarken Corona und Modelo sowie für den Premium-Weinhersteller Robert Mondavi. Zudem hält Constellation Brands eine Beteiligung an Canopy Growth, einem der größten Cannabis-Unternehmen in Kanada.

Buffett investiert bevorzugt in marktführende Unternehmen mit starken Marken und einem soliden Geschäftsmodell. Constellation Brands passt perfekt in dieses Schema. Der Biermarkt gilt als relativ krisensicher, da der Konsum auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil bleibt. Zudem verfügt das Unternehmen über eine starke Preissetzungsmacht, die es ihm erlaubt, Preiserhöhungen durchzusetzen, ohne starke Absatzeinbußen befürchten zu müssen.

Ein potenzieller Wachstumstreiber ist die Beteiligung an Canopy Growth. Falls die Cannabis-Legalisierung in den USA weiter voranschreitet, könnte sich dieses Investment als besonders wertvoll erweisen. Zudem überzeugt das Unternehmen durch stetiges Umsatzwachstum und eine Dividendenrendite von 2,76 Prozent.

Trotz der starken Marktstellung gibt es Herausforderungen. Ein potenzielles Risiko sind striktere Alkoholgesetze oder Steuererhöhungen, die den Absatz beeinträchtigen könnten. Zudem befindet sich Constellation Brands in einem intensiven Wettbewerb mit Marken wie Heineken und AB InBev (Budweiser).

Auch der Cannabis-Sektor ist weiterhin spekulativ und volatil. Die 4-Milliarden-US-Dollar-Beteiligung an Canopy Growth brachte dem Unternehmen bisher hohe Verluste ein. Zudem liegt die Aktie seit Jahresbeginn 22 Prozent im Minus und hat auf Fünf-Jahres-Sicht 13 Prozent verloren. Das Wein- und Spirituosengeschäft blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück, was ebenfalls auf die Performance drückt. Da Warren Buffett aber dafür bekannt ist, auf Value-Aktien zu setzen, scheint es, als halte er den Kurs der Aktie derzeit für unterbewertet.

Trotz der Herausforderungen sehen viele Analysten erhebliches Kurspotenzial. Die Mehrheit empfiehlt aktuell den Kauf der Aktie und sieht ein durchschnittliches Kursziel von 243 US-Dollar, was einem Potenzial von rund 40 Prozent entspricht. Die optimistischsten Schätzungen kommen von Bernstein, wo das Kursziel bei 300 US-Dollar liegt – das wären 74 Prozent Luft nach oben.

Warren Buffetts Portfolio

Warren Buffetts Portfolio

Apple, Bank of America & Co.: Das hat sich sonst noch im Buffett-Portfolio getan

Während Buffett seine Apple-Position zuletzt reduziert hatte, blieb sie im vierten Quartal unverändert und macht weiterhin 28 Prozent des Portfolios aus. Auch American Express, die zweitgrößte Position, wurde nicht verändert.

Allerdings verkaufte Buffett erneut Anteile an der Bank of America und reduzierte die Position um 15 Prozent. Schon im vergangenen Jahr hatte er hier stark abgebaut. Bei Occidental Petroleum, seiner sechstgrößten Position, stockte er hingegen um 3,5 Prozent auf.

Eine auffällige Bewegung gab es bei Domino’s Pizza. Hier erhöhte Buffett seinen Anteil um 86 Prozent, nachdem er die Aktie erst im dritten Quartal 2024 gekauft hatte. Auch bei Pool Corp, das er ebenfalls erst vor wenigen Monaten ins Portfolio aufgenommen hatte, stockte er um 50 Prozent auf.

Dagegen halbierte Buffett seine Beteiligung an Nu Holdings und reduzierte seine Position bei der Citigroup um 70 Prozent. Besonders brisant sind zudem seine ETF-Verkäufe, die weitreichende Folgen haben könnten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt