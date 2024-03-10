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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

PowerCell

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WKN A14TK6
ISIN SE0006425815
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 432,00 288,00 384,96 334,28 310,29
    Nettogewinn (Mio) -29,00 -104,00 -29,53 -47,29 -62,96
    Gewinn/Aktie -0,49 -1,79 -0,51 -1,52 -1,57
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 2,73 4,02 4,50 5,53 7,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die PowerCell Sweden AB und ihre Konzerngesellschaften entwickeln und produzieren Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme mit hoher Leistungsdichte. Der Betrieb erfolgt mit reinem oder reformiertem Wasserstoff. Strom und Wärme werden ohne andere Emissionen als Wasser erzeugt. Die Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen werden von den verschiedensten Branchen eingesetzt, wobei die Luft- und Schifffahrt, die Stromerzeugung sowie On- und Offroad-Anwendungen hervorgehoben werden.

    Offizielle Webseite: https://www.powercellgroup.com

    Aktionärsverteilung