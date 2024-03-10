Unternehmensprofil

Die PowerCell Sweden AB und ihre Konzerngesellschaften entwickeln und produzieren Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme mit hoher Leistungsdichte. Der Betrieb erfolgt mit reinem oder reformiertem Wasserstoff. Strom und Wärme werden ohne andere Emissionen als Wasser erzeugt. Die Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen werden von den verschiedensten Branchen eingesetzt, wobei die Luft- und Schifffahrt, die Stromerzeugung sowie On- und Offroad-Anwendungen hervorgehoben werden.

Offizielle Webseite: https://www.powercellgroup.com