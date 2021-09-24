Unternehmensprofil

Die Schweizer Private Equity Holding AG bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Private Equity-Portfolio zu investieren. Ziel der Gesellschaft ist es, für ihre Aktionäre ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Das Beteiligungsportfolio der Private Equity Holding wird von Alpha Associates verwaltet. Alpha Associates ist ein unabhängiger Private Equity-, Private Debt- und Infrastruktur-Manager und -Berater, der global diversifizierte Private Equity Fondsportfolios für institutionelle und private Kunden aufbaut und verwaltet.

Offizielle Webseite: https://www.peh.ch/de