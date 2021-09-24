Private Equity Holding AG
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WKN 906781
ISIN CH0006089921
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Private Equity Holding AG
dpa-AFX News zu Private Equity Holding AG
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EQS-News: Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut (deutsch)
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EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Private Equity Holding AG: Jahresergebnis und Anträge an die Generalversammlung der Private Equity Holding AG (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026
|2025
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|-12,02
|13,02
|23,79
|1,67
|87,12
|Nettogewinn (Mio)
|-14,03
|9,68
|19,40
|-0,93
|85,08
|Gewinn/Aktie
|-5,74
|3,93
|7,80
|-0,37
|33,62
|Dividende/Aktie
|-
|1,00
|1,02
|1,00
|2,00
|Rendite (%)
|-
|1,28
|1,42
|1,26
|2,52
|KGV
|-
|19,95
|9,22
|-
|2,36
|KUV
|-14,11
|14,86
|7,47
|118,89
|2,30
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Schweizer Private Equity Holding AG bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Private Equity-Portfolio zu investieren. Ziel der Gesellschaft ist es, für ihre Aktionäre ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Das Beteiligungsportfolio der Private Equity Holding wird von Alpha Associates verwaltet. Alpha Associates ist ein unabhängiger Private Equity-, Private Debt- und Infrastruktur-Manager und -Berater, der global diversifizierte Private Equity Fondsportfolios für institutionelle und private Kunden aufbaut und verwaltet.
Offizielle Webseite: https://www.peh.ch/de