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Relx

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WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,75 10,08 9,59 9,43 9,16
    Nettogewinn (Mrd) 2,69 2,52 2,08 1,94 1,79
    Gewinn/Aktie 1,43 1,27 1,13 1,04 0,94
    Dividende/Aktie 0,79 0,73 0,68 0,63 0,59
    Rendite (%) 3,02 2,80 2,24 1,75 1,89
    KGV 16,62 18,44 26,82 34,79 33,05
    KUV 4,16 4,61 5,75 7,09 6,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    RELX PLC (vorher Reed Elsevier PLC) ist der britische Teil einer Dual-listed Company (DLC), die zusammen mit der niederländischen "Schwester" RELX NV (vorher Reed Elsevier NV) die RELX Group (vorher Reed Elsevier Group) bilden. Das operative Geschäft ist in die Bereiche Scientific, Technical & Medical (Wissenschaft und Medizin), Risk Solutions (Risikoanalyse), Legal (Informationsdienste für Firmen und Regierungen), Exhibitions (Geoanalysen, Produktionssektoren, technische Entwicklungen) sowie Business Information (B2B Services) eingeteilt. Anfang April 2013 übernahm die Gruppe das 2008 gegründete Forschernetzwerk Mendeley für geschätzte 70-100 Mill. US-Dollar, das Forschern eine cloudbasierte kostenfreie Plattform zum Informationsaustausch bietet. Das Unternehmen entstand 1993 aus dem Zusammenschluss von Reed Int. PLC und der Elsevier NV, deren Wurzeln sich bis ins späte 16. Jahrhundert zurückdatieren lassen.

    Offizielle Webseite: https://www.relx.com

    Aktionärsverteilung