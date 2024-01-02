Unternehmensprofil

Ryanair ist eine europäische Fluggesellschaft, die täglich mehr als 2.000 Flüge anbietet und verbindet mit seiner Flotte von 430 neuen Boeing 737-800 mehr als 200 Ziele in über 30 Ländern. Ryanair hat bereits Aufträge für weitere 240 neue Boeing 737 vergeben, die es Ryanair ermöglichen werden, die Flugpreise zu senken und dadurch weiter zu wachsen von 120 Mio. Passagieren im Geschäftsjahr 2017 auf 200 Mio. Passagiere zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Zum 31. März 2018 wurden bereits 130,3 Mio. Passagiere befördert. 2016 war Ryanair nach Verkehrsaufkommen die größte Fluggesellschaft Europas.

Offizielle Webseite: https://www.ryanair.com