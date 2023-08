Ryanairs Erfolgsformel: Kostensenkung um jeden Preis. Eine Analyse der Aktie - Chancen, Risiken und Zukunftsaussichten im Luftfahrtsektor. Von Valentin Redl

Ryanair ist wohl die bekannteste Billigfluggesellschaft der Welt. Der Anbieter aus Irland setzt alles auf Kostenoptimierung. In erster Linie steht dabei eine vollständige Auslastung der Flotte im Fokus: Bei der aktuellen Auslastung von 95 Prozent werden andere Airlines neidisch. Erreicht wird dies durch eine gezielte Auswahl der angeflogenen Flughäfen und eine einheitliche Flotte aus Boeing 737.

Doch gerade dies könnte Ryanair jetzt zum Verhängnis werden, denn Boeing ist gerade bei Flugzeuglieferung aufgrund von Teilemangel massiv im Verzug.

Ryanair: Aktie genauso billig wie die Flüge?

Trotzdem liefert Ryanair wieder und wieder starke Quartalszahlen mit vielversprechenden Wachstumsaussichten.

Die Aktie notiert gerade bei 15,70 Euro knapp ein Viertel unter dem Allzeithoch von 20 Euro.

Mit einer Marktkapitalisierung von 19 Milliarden Euro ergibt sich ein KGV von etwa 14, was in etwa dem Durchschnitt in der Branche entspricht. Fluggesellschaften haben immer wieder zu kämpfen mit Pandemiebedingten Einschränkungen, mit dem russisch-ukrainischen Angriffskrieg. Auch ist der Luftfahrtsektor sehr eng mit insgesamten Konjunkturaussichten verknüpft. Trotz aller Hindernisse scheint Ryanair mit seiner einzigartigen Strategie zumindest als Investment einen Blick wert zu sein.