Die Suche nach Unternehmen, die auf einem soliden finanziellen Fundament sitzen und zusätzlich noch eine Dividende ausschütten, kann sich mitunter als schwierig gestalten, deshalb werden hier drei Unternehmen vorgestellt, die 2024 eine höhere Dividende zahlen werden. Von Valentin Redl

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat angekündigt erstmals überhaupt eine Dividende ausschütten. Dies geschieht nach Rekordergebnissen, die zu einem Gewinnanstieg von 59 Prozent führten. Das Unternehmen ist gemeinhin bekannt in jedem Bereich maximale Kosteneffizienz zu erreichen und diese Entwicklung trägt jetzt Früchte.

Die Zahlen im Überblick

Im Jahr 2024 plant Ryanair, 400 Millionen Euro als Dividendenzahlungen auszuschütten. Dieses Geld zu Teilen im Februar und zu Teilen im September an die Aktionäre verteilt. Die Dividendenzahlung für das gesamte Jahr beläuft sich auf 1,57 Euro (1,68 USD) pro Aktie, basierend auf der aktuellen Anzahl der ausstehenden Aktien.

Nachhaltige Dividendenaussichten

Der Billigfliegeranbieter beabsichtigt, zukünftig etwa 25 Prozent seines nach Steuern verbleibenden Gewinns in Form von Dividendenzahlungen an die Aktionäre zurückzugeben. Diese überraschende Entscheidung folgt auf einen Rekordgewinn von 2,18 Milliarden Euro für das Geschäftshalbjahr bis zum 30. September.

Hohe Dividenden nach starken Finanzergebnissen

Das zweite Unternehmen auf unserer Liste, ist der Kreditkartenherausgeber Visa. Visa erhöht seine Dividendenzahlung um 16 Prozent nach der überzeugenden Bilanz. Zukünftig wird Visa seinen Aktionären – jedes Quartal - eine Dividende von 52 Cent pro Aktie oder etwa 0,9 Prozent des aktuellen Kurses zahlen. Visa gab diese Erhöhung bekannt, nachdem die Finanzergebnisse im vierten Quartal sich deutlich aufhellten; getrieben durch eine anhaltende Erholung der über Visa ablaufenden Finanzgeschäfte im globalen Reiseaufkommen.

Wachstum und Monopolstellung

In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende der Visa-Aktie um durchschnittlich 18,5 Prozent pro Jahr. Die Ausschüttungsquote wird in den letzten 3 Jahren auf etwa 22 Prozent beziffert.

Da Visa zusammen mit Mastercard eine absolute Monopolstellung im Kreditkartengeschäft innehat, kann man davon ausgehen, dass sich die positive Dividendenentwicklung auch zukünftig fortsetzen wird.

Kontinuierliches Dividendenwachstum seit 1976

Last, but not least: Das wohl bekannteste Fast-Food-Franchise der Welt. McDonald’s hat sich als einer der zuverlässigsten Dividendenzahler schlechthin etabliert, jedes Jahr seit 1976 wurde erhöht. Aktionäre können auf eine Fortsetzung der Dividendensteigerungen setzen, wenn die historische Erfolgsbilanz des Unternehmens auch nur ein vager Maßstab ist.

1,67 US-Dollar pro Aktie

Zuletzt gab das Unternehmen hinter dem goldenen M bekannt, die Dividendenausschüttung um zehn Prozent zu erhöhen. Zukünftig erhalten McDonald´s Aktionäre 1,67 US-Dollar pro Aktie oder 2,5 Prozent nach aktuellem Kurs.

Lesen Sie auch: Mit diesen Top-Aktien bereitet sich Milliardär Ken Fisher auf den nächsten Bullenmarkt vor

oder: Bis zu 13,61 Prozent Dividendenrendite mit Europa-Aktien – Hohe Dividenden und niedrige KGVs im Doppelpack