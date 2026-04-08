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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Salzgitter

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WKN 620200
ISIN DE0006202005
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,04 9,51 9,58 10,55 10,79
    Nettogewinn (Mrd) 0,42 0,30 -0,07 -0,35 0,20
    Gewinn/Aktie 7,05 4,31 -1,37 -6,51 3,70
    Dividende/Aktie 0,32 0,24 0,20 0,20 0,45
    Rendite (%) 0,62 0,47 0,50 1,24 1,60
    KGV 6,74 9,35 - - 7,58
    KUV 0,28 0,30 0,23 0,08 0,14

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Zusammen mit ihren über 100 nationalen und internationalen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften bildet die Salzgitter AG einen in Europa führenden Stahl- und Technologiekonzern. Das Unternehmen mit seiner langen Tradition produziert verschiedenste Stahlsorten wie Flach- und Profilstahl sowie Röhren. Neben der Erzeugung ist der Konzern im Stahlhandel engagiert. Des Weiteren werden branchenspezifische Dienstleistungen erbracht. Der Konzern berichtet über die vier Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Stahlverarbeitung (umfassen die früheren Segmente Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannemann), Handel und Technologie. Die Salzgitter AG fungiert als Management-Holding, das operative Geschäft erfolgt über die Zwischenholdings Salzgitter Mannesmann GmbH (sie hält auch eine Beteiligung von 29,99% an der Aurubis AG) und Salzgitter-Klöckner-Werke GmbH.

    Offizielle Webseite: https://www.salzgitter-ag.de

    Aktionärsverteilung