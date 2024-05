Diese 18 deutschen Aktien aus DAX, MDAX und SDAX zahlen sehr hohe Dividenden und haben niedrige KGVs. Auf welche unterbewerteten Papiere Anleger jetzt setzen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

18 unterbewertete deutsche Aktien aus DAX, MDAX und SDAX

Deutsche Aktien mit Dividenden

In der obigen Tabelle sehen Anleger eine Auswertung aus unserer BÖRSE ONLINE Datenbank. Hier haben wir jeweils nach den günstigsten Aktien aus den drei deutschen Indizes Ausschau gehalten, die nach Möglichkeit auch noch eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Am wichtigsten war uns aber eine Unterbewertung nach dem KGV.

Unter den DAX-Aktien befinden sich die üblichen Verdächtigen. Sehr spannend ist aber, dass sich die Deutsche Bank-Aktie unter die Favoriten zurückkämpfen konnte. Denn die Performance mit mehr als 28 Prozent Plus seit Anfang des Jahres stimmt. Und trotzdem ist die Aktie eher unterbewertet, weist ein KGV von lediglich 5,9 für 2025 auf und zahlt eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent. Im Chart sieht die Deutsche Bank-Aktie gut aus, auch wenn die Volatilität etwas zugenommen hat. Solange das Papier über der 50-Tage-Linie bleibt, ist ohnehin alles im Grünen Bereich. BÖRSE ONLINE hatte das Kursziel der Deutsche Bank-Aktie Ende April von 16,00 Euro auf 20,00 Euro angehoben und rät damit weiterhin zum Kauf.

Doch auch diese unterbewerteten deutschen Aktien mit Monster-Dividenden und sehr niedrigen KGVs können Anleger sich anschauen:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen deutschen Aktien

Denn auch die Freenet-Aktie zählt zu unseren Favoriten. Zwar haperte es im Jahr 2024 noch etwas an der Kursentwicklung und der Telekommunikationsanbieter sank an der BÖRSE um rund 9 Prozent. Doch das Papier ist mit einem KGV von 9,1 und einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent sehr attraktiv bewertet. Anleger achten im Chart nun darauf, dass die Freenet-Aktie die 200-Tage-Linie schleunigst wieder überwindet, damit der Aufwärtstrend intakt bleibt. Und BÖRSE ONLINE empfiehlt die Freenet-Aktie weiterhin mit einem Kursziel von 35,00 Euro und einem Stoppkurs bei 19,50 Euro.

In einer etwas schwierigeren Lage aber mit viel Potenzial steckt die Schaeffler-Aktie. Der Automobil-Zulieferer kämpft aktuell mit etwas Volatilität und mit der 50-Tage-Linie. Wenn diese aber gehalten wird, so gibt es für die Schaeffler-Aktie zusätzlich zu einem niedrigen KGV von 5,8 und einer hohen Dividendenrendite von 7,15 Prozent auch noch einiges an Kurspotenzial. Denn BÖRSE ONLINE traut der Dividenden-Aktie noch ein Potenzial bis 8,50 Euro zu. Damit könnte die Schaeffler-Aktie noch um rund 37 Prozent zulegen.

Anleger sehen also, dass es eine ganze Bandbreite an unterbewerteten deutschen Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividendenrenditen gibt. Dennoch sollte man nochmal genau hinschauen und auf einen guten Trend setzen.

