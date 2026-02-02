Unternehmensprofil

Die SCOR SE ist einer der großen Rückversicherungskonzerne Europas. SCOR Property & Casualty repräsentiert den Geschäftsbereich Nichtleben der Gruppe und SCOR Life & Health die Lebensversicherungssparte. Beide sind weltweit über SCOR SE und ihre Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie Niederlassungen in der EMEA-Region, in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. SCOR Investments ist für die Festlegung, Umsetzung und Kontrolle der Vermögensallokation der Investmentportfolios der Gruppe verantwortlich. Hier ist auch die SCOR Investment Partners SE angesiedelt, welche die Vermögenswerte von Konzerngesellschaften und Investmentvehikel im Auftrag von Drittkunden verwaltet.

Offizielle Webseite: https://www.scor.com